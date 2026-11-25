「Z世代の部下を仕事終わりに飲みに誘ったら、迷惑かな?」と、声をかける前に考えてしまうこともありますよね。誘う側も、相手がどう受け取るかは気になるものです。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、出張終わりにZ世代の部下を飲みに誘ったときのエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「飲みに断られたが、課長はZ世代の部下のどんな行動にうれしくなった?」

出張初日の仕事を無事に終えた課長とZ世代の部下。課長は、「おいしいもつ鍋の店がある」と部下を飲みに誘います。

ところが、部下は「すみません」と返事をし、断られてしまいました。しかし、次の瞬間、課長はほっこり。

さて、課長は部下のどんな行動にうれしくなったのでしょうか?

① 「体を大事にしてほしいので」と、体調を気遣ってくれた

② 一緒に行きたい店を調べて、予約してくれていた

③ 「明日の仕事の確認をしておきたいから」と言ってくれた

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✅飲みの誘いに「すみません」。そのあと部下が取った行動は?……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

束の間のご褒美?

ドライな印象を抱かれることが多いZ世代。そんな彼らが「一緒に飲みたい」と思ってくれるだけでなく、行きたいお店を予約してくれていると、ついほっこりしてしまいますよね。

▶今回の答えは② 一緒に行きたい店を調べて、予約してくれていた でした!

「どういうこと?」と思ったあなたは、まんが本編をチェック!!