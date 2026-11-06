年収について普段はあまり話さなくても、年末調整の書類を前にすると、お金の話題が出ることもあります。「もう提出した?」と、周りと締め切りギリギリの張り合いをしている人もいるかもしれません。

今回は、人気漫画「#年収高い人って」から、年収が高い人との年末調整に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

年収高い人ってクイズ「年収が高い友人が"この時期大変なこと"とは?」

年収の高い友人と歩いていると、「いよいよあの時期が来るな」と切り出されました。「あの時期?」と聞き返すと、どうやら年末調整が大変という話のようです。しかし、友人は少し自分とは違う部分に大変さを感じている様子。

さて、友人は何が大変だと話してきたのでしょうか?

① 貸しているマンションの把握が大変

② 年末調整ではなく、確定申告が大変

③ 書類を書くより、税理士との日程調整が大変

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✅年末調整の時期、年収が高い友人が「大変」なこととは……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

同じお金の手続きでも、話がかみ合わない!?

年収だけで一概には言えませんが、自分は会社の年末調整、年収の高い友人は自営業で確定申告と、働き方によって手続きも違います。何気ない会話から、お互いの仕事や収入の違いをふと意識することもありそうですね。

▶なお、今回の答えは② 年末調整ではなく、確定申告が大変 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!