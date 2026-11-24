つくばエクスプレス（TX）の沿線と言えば、周辺に『筑波研究学園都市』が広がる終点・つくば駅が有名だが、実はTXの中間にもうひとつ、研究機関が集まる街『柏の葉スマートシティ』があるのをご存じだろうか。

「柏の葉スマートシティ」は、大学や研究機関、商業施設、住宅などが集まる街。自動運転バスの実証実験など、街そのものを研究のフィールドとする取り組みも進んでいる。今回、三井不動産が開催したメディア向けツアーに参加し、普段は一般公開されていない研究ラボや医療連携型ホテル、研究者たちの交流拠点などを巡った。

約20年で「空き地」から「研究拠点」へと発展

外壁の質感が独特な柏の葉キャンパス駅

千葉県柏市の北部に位置する柏の葉スマートシティは、柏の葉キャンパス駅から半径約2kmのエリアを中心に街づくりが進められている。エリア内には『東京大学』などの大学キャンパス、『国立がん研究センター』などの研究・医療施設、商業施設やタワーマンション群などが集まっている。

本格的な街開きは2005年のTX開通から間もない2006年であり、2026年でちょうど20周年。行政・民間企業・学校・市民の連携による街づくりが推進され、街びらき当初は広大な空き地が広がっていた場所が、現在では先進的に整備された都市空間へと変貌を遂げた。

一般道を使った自動運転バスの実証実験、一般市民の協力による食品の健康効果調査など、街自体を研究現場とする取り組みも盛んだ。今後は地域内にある企業や研究機関から、ライフサイエンス・創薬・先端医療・AI・ロボティクス・食品・資源・エネルギーなど、多種多様な新産業とテクノロジーを創出していくことを目標としている。

「医療連携型ホテル」「ラボ」を見学

最初に見学した『三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド』があるのは、国立がん研究センター東病院の敷地内。患者らをケアスタッフが24時間体制でサポートするなど、治療を受ける人に配慮したサービスを提供している医療連携型のホテルである。

三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド

ホテル内に設置されている宿泊プランの検討用フライヤー

見た目は一般的なホテルと変わらず、ダブルやスイートなど全145室を備える。患者の体調や滞在目的に応じた宿泊プランが用意されており、滞在中の健康管理を支援する仕組みも導入されているという。一方、ホテル内では食事配送ロボットの実証実験や、データを活用した食事管理アプリの開発なども行われている。

井リンクラボ柏の葉1

ラボ施設の1階受付には独特なオブジェが飾られている

続いて向かった『三井リンクラボ柏の葉1』は、がんセンターに隣接する賃貸型のラボ施設。医療関係から宇宙関係まで、ベンチャーから業界大手まで、規模もジャンルも様々な企業が研究拠点を置いている。バイオセーフティレベル2（BSL-2）に対応した実験室を備えるほか、研究機器のレンタルやコンシェルジュの配置など、研究者向けのサービスも充実している。

ラボには休憩ラウンジも備えられており、異なる分野の企業や研究者がコーヒーブレイク中に交流することもあるという。こうした偶然の出会いが、新たなアイデアや技術開発につながるきっかけにもなっているそうだ。

「駅前」「居酒屋」に第一線の研究者がいる街

柏の葉スマートシティでは、研究者ではない一般の人にとっても、気軽に「科学」「研究」に触れられる場所は少なくない。そのひとつが柏の葉キャンパス駅前にある『柏の葉アーバンデザインセンター（UDCK）』だ。2006年の街開き当初から現在まで、地域住民と科学者・研究者どうしの幅広い交流に使われており、研究者の成果発表会や講演会も盛んに開催されている。

UDCKの館内は一般利用OKなラウンジのようになっている

UDCKでのイベント後に、参加者同士の「二次会」で使われる場所として紹介されたのが、近隣の飲食店街『かけだし横丁』である。国立がん研究センターなどに所属する研究者や、大学教授などがこの横丁の常連であり、時には酒席で非常にアカデミックなトークも行われるのだとか。

また、この街は人と人とが協力し合うだけでなく、人と自然・動物が共生する場ともなっている。かつての調整池を憩いの水辺空間として再整備した『アクアテラス』は、池を囲む遊歩道と穏やかな緑を整備。現在はカルガモやバンなど多数の野鳥を観察できるほか、時にはタヌキなど野生動物にも出会えるという。

ツアー中、三井不動産の担当者は柏の葉スマートシティを「街の機能が歩ける範囲でまとまった、『幕の内弁当』のような街」と表現していた。約20年をかけて発展してきたこの街に、今後どんな「具材」が加わっていくのか。この街のさらなる進化が楽しみになった。