「Z世代の後輩を飲み会に誘ってもいいのかな?」。職場で交流したいと思いつつ、声のかけ方に迷うことはありませんか。無理に来てほしいわけではなくても、あっさり断られると少し寂しく感じることもありますよね。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代を飲み会に誘ったときのエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「Z世代が飲み会に参加しない理由は?」

「来週、部の飲み会やろうと思うけどいける?」と、Z世代の後輩に声をかけた主人公。しかし、さらっと断られてしまいました。

さて、Z世代の後輩が飲み会を断った理由は何だったのでしょうか?

① 残業代がでないから

② 自分に時間を使いたいから

③ 酔ってまで話したいことはないから

・・・・・・・・・・・・・・

✅Z世代が飲み会を断った理由とは……こちら!

・・・・・・・・・・・・・・

※答えはこの記事の最後にあります。

飲み会の「行く」「行かない」判断、あなたは何が基準になる?

コスパやタイパという言葉で語られることもあるZ世代ですが、この返答からは、仕事終わりの時間を自分で選んで使いたいという気持ちが伝わってきます。

「飲み会」というテーマは特に、ジェネレーションギャップを感じやすいのかもしれません。

▶なお、今回の答えは② 自分に時間を使いたいから でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!