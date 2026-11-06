プラスエイトは2026年11月5日、「初回デートの支払いと『奢り奢られ』の本音」に関する調査結果を発表した。調査は2026年9月7日〜9月8日、20〜40代の未婚男女1,007人(男性505人、女性502人)を対象に、サクリサによるインターネット調査で行われた。

男性の6割以上は多めに払う意向、女性は割り勘が最多

初対面の異性との食事デートで、本音では会計をどのようにしたいか尋ねたところ、男性は「全額自分が払いたい」(34.6%)が最多。「完全にきっちり割り勘にしたい」(29.1%)、「自分が多めに払いたい」(28.1%)と続いた。「全額自分が払いたい」と「自分が多めに払いたい」を合わせると、男性の6割以上が相手より多く支払う意向を示した。

一方、女性は「完全にきっちり割り勘にしたい」(42.0%)が最多となり、「できれば男性に多く払ってほしい」(32.3%)、「異性に全額払ってほしい」(22.7%)と続いた。女性側では割り勘を希望する人が最も多い結果となった。

そこで、女性側の意見としてよくある「メイクや服、美容院などにお金がかかっているのだから、デート代は男が奢るべき」という主張について、男性にどう思うか尋ねた。

自由回答では、以下のような意見が寄せられた。

・「奢るべきと考える方には素直に奢る気にはならない」(京都府/20代/会社員)



・「別に奢るけど、そーゆうこと言ってる奢られるのが当たり前だと思っている人とはまず遊ばないかも」(群馬県/20代/会社員)



・「男子も容姿お金かかってる」(埼玉県/30代/会社員)



・「そのような打算的で厚かましいメンタリティの女性と食事に行くほど懇意になることはないので、それぞれ好きにしてもらったらいいと思う」(福岡県/40代/パート・アルバイト)



・「時代錯誤」(大阪府/40代/会社員)



・「一理ある」(埼玉県/40代/会社員)



・「ほなこっちが車用意したりロレックスを身だしなみとして用意したら女は多く出せと思う」(大阪府/30代/会社員)



美容代を理由に奢りを求める女性の姿勢に対し、不公平感や違和感を抱く男性の声が見られた。一方で、女性の主張に理解を示す意見や、奢ること自体は構わないものの、奢られて当然という態度は敬遠するという声もあった。男性側は、金銭的な負担だけでなく、相手の考え方や配慮の有無も重視している可能性がある。

女性も「男が奢って当然」という風潮に負担や煩わしさ

続いて、女性に「男が奢って当然」という世の中の風潮に対して、本音ではどう感じているか尋ねた。

その結果、「無理のない割り勘が一番気楽で良い」(26.9%)が最多となった。次いで「男性の負担が大きすぎて可哀想だと思う」(21.7%)、「会計時の駆け引きが発生して面倒だ」(18.9%)と続いた。

「男が奢るべき」というプレッシャーに対し、女性側も負担や煩わしさを感じている様子がうかがえる。一方で、奢られることで大切にされていると感じるため賛成という意見もあり、支払いを愛情や誠意の指標と捉える価値観も見られた。

では、実際に男性から全額ご馳走された場合、女性の評価は変わるのだろうか。

初回デートで全額奢ってくれなかった男性と2回目のデートに行きたいか

男性がスマートに全額奢ってくれた場合、それだけで男性としての魅力や評価が上がるか尋ねたところ、「大きく上がる」(28.5%)、「少し上がる」(43.0%)を合わせ、7割以上が評価が上がると回答した。全額を負担することだけでなく、スマートに支払いを済ませる行動そのものが、相手の評価に影響している可能性がある。

一方、初回デートで全額奢ってくれなかった男性と2回目のデートに行きたいか尋ねたところ、「絶対に行きたくない」(11.6%)、「あまり行きたくない」(43.8%)を合わせ、約6割が消極的な回答となった。

普段は割り勘を好む女性が多い一方で、初回デートでは全額奢ってもらえないことが、次のデートにつながる障壁になる場合もあるようだ。日常的な支払いに対する価値観と、初回デートという場面での期待には違いがあることがうかがえる。

女性の4割以上が「奢られ待ちポーズ」を経験

初回デートの会計時、本当は払う気がないのに財布を出して支払う素振りをする「奢られ待ちポーズ」をしたことがあるか、女性に尋ねた。

その結果、「毎回必ずやっている」(14.7%)、「何度かやったことがある」(27.7%)となり、4割以上が経験していることが分かった。「やったことはない」は57.6%だった。会計時に相手の反応を意識した振る舞いをする女性も一定数いるようだ。

こうした女性の態度について、男性はどのように感じるのだろうか。

全くタイプではない、または身だしなみがイマイチな女性から「全額奢られて当然」という態度をとられたらどう感じるか尋ねたところ、「お金と時間の無駄だったと激しく後悔する」(21.2%)が最多となった。次いで「そのレベルで奢り待ちかと腹が立つ」(19.6%)、「さっさと会計を済ませて二度と連絡しないと誓う」(18.8%)と続いた。身だしなみが整っていない女性から奢られて当然という態度をとられると、男性側も徒労感や不満を抱きやすい傾向が見られた。会計時の納得感には、相手の身だしなみや気遣いも影響していると考えられる。

また、全額または多めに支払ったにもかかわらず、その後のLINEなどでお礼がなかったり、反応が薄かったりする女性に対してどう感じるかも尋ねた。

最も多かったのは「最低限のマナーがなっていないと呆れる」(29.7%)。次いで「礼儀がないので自分から連絡を断つ」(23.8%)、「金蔓にされたと感じて二度と誘わない」(22.0%)となった。お礼や感謝の気持ちが伝わらないことに対し、男性の7割以上がネガティブな感情を抱いている。デート代の負担だけでなく、その後のコミュニケーションにおける誠意も、次のデートにつながる要因となりそうだ。

女性の3割以上はタイプではない男性との割り勘を「時間の無駄」と回答

会計時の受け止め方には、相手の外見や身だしなみも関係するのだろうか。

女性に、全くタイプではない、または身だしなみがイマイチな男性から割り勘にされたらどう感じるか尋ねたところ、「時間の無駄だったと感じる」(32.7%)が最多となった。次いで「次回会う理由がなくなってスッキリする」(23.1%)、「奢られるより割り勘の方が気楽で助かる」(14.1%)と続いた。相手に魅力を感じていない場合、割り勘に対する許容度も下がる傾向があるようだ。

なぜそう感じるのか、自由回答では以下のような意見が寄せられた。

・「身だしなみの方がお金より大事なポイントだから」(兵庫県/20代/会社員)



・「自分との時間を特別に扱ってほしいし、自分も相手に対してそう思うので、そこの温度差を感じるような相手とは関わりたくないから」(北海道/20代/学生)



・「こちらはメイクや服選び、ヘアセットに時間をかけている メイクをすることで肌荒れするので割に合わない」(静岡県/20代/会社員)



・「身だしなみを整えるお金をこっちは自己投資してるので、整えてない人はせめてお金を出したらどう？と思ってしまう」(神奈川県/20代/会社員)



・「向こうから食事を誘ってくるので、誘ったならご馳走して欲しい。奢りたくないならリモートとかテレビ通話を提案して欲しい」(埼玉県/30代/会社員)



・「交際を始める前ならば平等が良い。スマートに奢るのも手慣れている感じがして微妙だなと思う」(北海道/30代/会社員)



・「好きでもないのに割り勘だから今日1日違うことに時間使えば良かったって思うから」(愛知県/30代/パート・アルバイト)



・「身だしなみに気を使う人で楽しかったなら割り勘で問題ないが見た目にも気を使わない人との食事は良い気分にはならないため」(群馬県/30代/会社員)



・「女性だけでなく男性も今の時代にはファッションや化粧にお金をかける時代でもあるので、自分の分は自分で代金を出すのは普通だと思う。それが平等ということだと思う」(和歌山県/30代/パート・アルバイト)



自由回答からは、デートに向けて費やした時間やメイク、服装などへの自己投資に対し、男性側の身だしなみへの意識が低いことに不満を感じる声が見られた。

一方で、相手が身だしなみに気を使っていて、デートも楽しかったのであれば割り勘で問題ないという意見や、男女ともにファッションや化粧にお金をかける時代だからこそ、自分の分は自分で支払うのが平等という声もあった。会計時の納得感には、金銭的な負担割合だけでなく、互いの努力やデートに向けた準備のバランスも影響しているようだ。

第一印象では目元や眉毛が重要との調査結果も

プラスエイトが過去に実施した調査では、「第一印象で『かっこいい』『素敵だな』と感じる異性の顔のパーツ」について尋ねたところ、男女ともに「目元(二重、切れ長、眼力など)・眉毛(形が綺麗、手入れされているなど)」が最多となった。

対面での会話では自然と視線が向かう目元に加え、顔全体の印象を左右する眉毛がきれいに手入れされていることも、好印象につながると考えられる。デートなどの場面では、眉毛をはじめとした身だしなみを整えることも、良好な関係を築くうえで重要な要素となりそうだ。