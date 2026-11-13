インベスコ・アセット・マネジメントは11月12日、投資で増やしたお金の使い道に関するアンケート結果を発表した。20代では「趣味や娯楽の充実」が64.9%で最多となり、30～60代とは異なる結果に。また、自身の金融資産が最も多くなると考える年齢は全体平均57歳で、20代では50.7歳だった。

資産運用で増やした、または今後増やしたいお金の使い道を複数回答で尋ねたところ、全体では「老後の豊かな生活基盤の形成」が70.8%で最多となった。次いで「趣味や娯楽の充実」と「予期せぬリスクへの備え」がそれぞれ62.0%で続いた。

年代別では、30～60代で「老後の豊かな生活基盤の形成」が最多となり、50代では82.5%、60代では62.5%が回答した。

一方、20代では「趣味や娯楽の充実」が64.9%で最多。「老後の豊かな生活基盤の形成」(52.1%)を12.8ポイント上回った。20～60代のうち、趣味・娯楽が老後への備えを上回ったのは20代のみだった。

続いて、日常生活や資産運用において「今」と「将来・未来」のどちらを重視するか尋ねたところ、全体では「将来・未来」重視が63.4%、「今」重視が36.6%となった。

年代別では、20代の57.4%、50代の71.4%が「将来・未来」を重視すると回答。20～50代では将来を重視する人が過半数を占めた一方、60代では「今」重視が56.3%となった。

20代は投資で増やしたお金を趣味・娯楽に使いたいと考える人が多いものの、日常生活や資産運用では将来を重視する人が過半数を占めている。

さらに、自身の金融資産が何歳のときに最も多くなると考えるか尋ねたところ、全体平均は57歳、中央値は60歳だった。

年代別では20代が平均50.7歳、60代が60.3歳。30～50代で最も多かった回答は「60～69歳」だったのに対し、20代では「50～59歳」となった。

なお、これは回答者が想定する資産のピーク年齢であり、実際の金融資産の推移を示すものではない。

調査は2026年9月9～13日、投資体験イベント「氷処QQQ by Invesco QQQ」の来場者432人を対象に実施。年代別集計は10代と70代以上を除く423人を対象とし、20代は94人、60代は16人だった。イベント来場者を対象とした調査であり、日本人全体の傾向を示すものではない。