東京都は2026年11月16日、「とうきょう こども アンケート」2026年調査の結果を発表した。同調査は2026年5月8日～6月1日、都内在住の小学3年生、小学5年生、中学2年生、17歳の子供とその保護者、3歳児の保護者を対象に実施したもの。対象は合計10,500世帯、計19,500人で、回収率は44.3%。

子供の幸福度は平均7.88、学年が上がるにつれて精神的健康状態も低下傾向

「今の自分は幸せだ」という項目について、子供全体の平均値は7.88(11段階評価)だった。学年別では、小学3年生が8.05、小学5年生が8.22、中学2年生が7.86、17歳が7.41となり、学年が上がるにつれて低下する傾向がみられた。

また、精神的健康状態を測るWHO-5の平均値は18.19(25点満点)。学年別では、小学3年生が19.87、小学5年生が19.26、中学2年生が17.31、17歳が16.44となった。精神的健康状態が低いとされる13点未満の割合は、17歳で22.1%だった。

子供の生成AI使用経験が大幅増、17歳は86.4%に

生成AIの使用経験は、2025年調査と比べてすべての学年で増加した。2026年の使用経験率は、小学3年生が27.6%(前年比13.9ポイント増)、小学5年生が53.9%(同23.8ポイント増)、中学2年生が74.9%(同31.4ポイント増)、17歳が86.4%(同23.1ポイント増)となった。

平日のスクリーンタイムは、学年が上がるにつれて長くなる傾向がみられた。6時間以上画面を見ている割合は、17歳で19.2%。内訳は「6～8時間」が11.4%、「8時間以上」が7.8%だった。

保護者の学費負担感は前年から6.6ポイント低下

保護者に学費の負担感について聞いたところ、「負担に感じる」「やや負担に感じる」と回答した割合は39.8%で、2025年の46.4%から6.6ポイント低下した。学年別では、3歳児の保護者が28.4%、小学3年生が30.8%、小学5年生が33.0%、中学2年生が46.2%、17歳が60.1%となり、子供の学年が上がるほど負担感が高い傾向にあった。

また、教材費や給食費、通学費など、学費以外の学校にかかる費用について「負担に感じる」「やや負担に感じる」と回答した割合は33.6%。2025年の37.4%から3.8ポイント低下した。学年別では、3歳児の保護者が24.7%、小学3年生が25.5%、小学5年生が25.8%、中学2年生が37.6%、17歳が53.6%だった。

子供の意識や将来の考え方に男女差、「社会を変えられる」と考える割合は女子で低下

子供の意識や将来の考え方について、男女間で特徴的な差がみられた。

「自分の行動で社会を変えられるか」という項目で、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と回答した割合は、小学3年生では男子53.6%、女子58.2%だった。一方、小学5年生では男子53.1%、女子44.1%となり、女子は小学3年生から小学5年生にかけて大きく低下。その後、中学2年生では男子51.8%、女子41.8%、17歳では男子49.2%、女子43.4%となった。

家庭における仕事の役割分担については、中学2年生、17歳ともに「男女で同じように担うべき」と回答した割合が最も高く、女子が男子を上回った。中学2年生では男子63.9%、女子80.0%、17歳では男子63.2%、女子82.2%となった。一方、「主に男性が担うべき」と回答した割合は、男子が女子を上回り、中学2年生では男子22.4%、女子10.0%、17歳では男子25.4%、女子9.9%だった。

結婚のイメージについては、「好きな人と一緒に暮らせる」が男女ともに高かった。一方、「お金がかかる」は男子の割合が高く、中学2年生では男子26.7%、女子20.8%、17歳では男子29.1%、女子21.1%だった。

「家事などの負担が増える」「自分の時間が取れなくなる」「お金に余裕ができる」「自分の仕事(キャリア)や働き方に支障がでる」などは、女子の割合が男子を上回った。

結婚のイメージについて

将来子供を育てたいか、女子は「育てたいと思わない」の割合が高い傾向

将来子供を育てたいかについては、いずれの学年でも「まだ分からない」と回答した割合は男子が女子を上回り、「育てたいと思わない」は女子が男子を上回った。

中学2年生では「育てたいと思わない」が男子7.8%、女子15.3%。17歳では男子13.4%、女子17.8%だった。

また、「将来、経済的にゆとりがあるなら子供を育てたいか」と聞いたところ、経済的なゆとりがある場合は、通常の質問と比べて2人以上の子供を育てたいとする割合が増加し、「育てたいとは思わない」の割合は低下した。一方、男女差の傾向に大きな変化はみられなかった。

子育てのイメージについては、「お金がかかる」「家事や育児の負担が増える」「自分の時間が取れなくなる」「自分の仕事(キャリア)や働き方に支障がでる」などの項目で、女子の割合が男子を上回った。一方、「子供を育てることは自然なこと」は男子の割合が高かった。

子育てのイメージ

自己肯定感は平均7.10、子供の約9割が住む地域を子育てに良い場所と評価

「今の自分が好きだ」という項目について、子供全体の平均値は7.10(11段階評価)だった。学年別では、小学3年生が7.73、小学5年生が7.53、中学2年生が6.69、17歳が6.48となり、学年が上がるにつれて低下する傾向がみられた。

一方、保護者に住んでいる地域が子育てに良い場所だと思うか聞いたところ、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と回答した割合は全体で90.8%だった。2024年の88.1%、2025年の89.3%から上昇している。学年別でも、3歳児の保護者が92.3%、小学3年生が90.8%、小学5年生が91.8%、中学2年生が89.7%、17歳が89.5%と、いずれも約9割となった。

自分の考えを持つことは大事でも、他人に伝えられる子供は約75%

自分の考えを持つことについて「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と回答した子供は、2026年で94.1%だった。一方、自分の考えを他の人にしっかりと言えると回答した割合は75.4%で、約20ポイントの差がみられた。

また、自分の考えを他の人にしっかりと言える子供ほど、自己肯定感が高い傾向にあった。「今の自分が好きだ」という項目で8～10点と回答した割合は、自分の考えを他の人に「そう思う」と答えた子供では69.7%。「どちらかといえばそう思う」では47.6%、「どちらかといえばそう思わない」では33.0%、「そう思わない」では32.9%だった。

学校や職場を居心地が良いと感じる子供は83.9%

学校や職場が自分にとって居心地の良い場所か聞いたところ、「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」と回答した子供は83.9%だった。2024年は83.4%、2025年は84.6%で、2026年も8割を超えた。

また、学校や職場を居心地が良いと感じている子供ほど、幸福度が高い傾向がみられた。学校や職場が居心地の良い場所だと「あてはまる」と回答した子供では、幸福度が8～10点の割合が84.8%だった。

学校や職場で自分の意見が言える子供ほど、居心地が良いと感じる傾向もみられた。自分の意見が言えると「あてはまる」と回答した子供では、学校や職場を居心地が良いと感じる割合が96.3%だった。

学校等の居心地

子供が1年以内に体験したこと1位は「映画館」、体を動かす日が多いほど精神的健康状態も高い傾向

保護者に、子供が1年以内に体験したことを聞いたところ、最も多かったのは「映画館」(70.3%)だった。次いで「自然体験」(62.2%)、「レジャー施設」(61.8%)、「博物館、科学館、動物園、植物園、水族館」(60.8%)、「スポーツ」(57.6%)、「アウトドア体験」(50.8%)、「図書館」(47.9%)、「音楽、美術、演劇鑑賞または体験」(38.8%)、「ものづくり体験」(28.0%)、「プレーパーク、冒険遊び場」(23.0%)となった。

また、週に30分以上遊んだり体を動かしたりする日が多い子供ほど、精神的健康状態を示すWHO-5の平均値が高い傾向がみられた。毎日遊んだり体を動かしたりする子供の平均値は20.0点だったのに対し、「ほとんど外で遊んだり体を動かしたりすることはない」と回答した子供では15.6点だった。

学年が上がると学校や地域を居場所とする割合が低下、17歳では「自宅のみ」が31.5%

子供に、ほっとできる場所や安心できる場所について聞いたところ、学年が上がるにつれて「学校の教室」や「地域」を居場所とする割合が低下する傾向がみられた。

「学校の教室」を居場所とする割合は、小学3年生が44.6%、小学5年生が43.9%、中学2年生が32.4%、17歳が23.4%。「地域」は小学3年生が41.2%、小学5年生が38.7%、中学2年生が20.8%、17歳が10.8%だった。一方、「インターネット空間」は小学3年生が13.4%、小学5年生が19.8%、中学2年生が31.5%、17歳が27.6%。「自宅のみ(自分の部屋・部屋以外の家の中のみ)」は小学3年生が15.2%、小学5年生が11.7%、中学2年生が17.7%、17歳が31.5%だった。

また、地域の人との関係が良好だと感じている子供ほど、「自分は他人から必要とされている」という自己有用感が高い傾向にあった。地域の人との関係について「全くあてはまらない」と回答した子供の自己有用感の平均値は4.43だったのに対し、「とてもあてはまる」と回答した子供では8.77だった。

保護者が子育てを楽しんでいるほど子供の幸福度が高い傾向

保護者が子育てを楽しんでいるほど、子供の幸福度が高い傾向がみられた。保護者が子育てを楽しんでいるかを0～10点で評価した際、「とてもあてはまる」とする10点の保護者の子供では、幸福度が8～10点の割合が74.6%だった。一方、「全くあてはまらない」とする0点の保護者の子供では37.5%だった。

また、家庭内での育児分担については、回答者自身の育児分担割合が4割超5割以下の場合、「満足している」と回答した割合が67.4%で最も高かった。育児分担割合が10割の場合は11.1%となり、「どちらかといえば不満である」が32.2%、「不満である」が33.6%だった。

子育てについて

睡眠時間が長いほど精神的健康状態が高く、スクリーンタイムが長いほど低い傾向

睡眠時間と精神的健康状態の関係では、睡眠時間が長いほどWHO-5の平均値が高い傾向がみられた。睡眠時間が「4時間半以上6時間未満」の子供では平均16.0点だったのに対し、「9時間以上10時間未満」では19.8点、「10時間以上12時間半未満」では20.1点だった。

一方、平日にテレビやスマートフォン、パソコンなどの画面を見ている時間が長いほど、WHO-5の平均値が低い傾向にあった。「1時間未満」では19.6点だったのに対し、「5～6時間未満」では17.1点、「6～7時間未満」では16.2点、「7～8時間未満」では15.5点となった。

子供向け報告書やショート動画、大人向け周知動画も公開

東京都は、子供たちに調査結果をわかりやすく伝えるため、発達段階に合わせた3種類の子供向け報告書を作成した。対象は「小学3年生が答えたアンケート結果」「小学5年生が答えたアンケート結果」「中学2年生・17歳が答えたアンケート結果」。

また、調査を子供たちに周知するため、同じく発達段階に合わせた3種類のショート動画も作成した。対象は小学3年生向け、小学5年生向け、中学2年生・17歳向けとなっている。

さらに、保護者や教育関係者などの大人に調査を周知するため、大人向けの動画も作成した。なお、動画の登場人物などは生成AIを活用して作成したもので、実在するものではない。

調査結果の詳細、子供向け報告書、子供向けショート動画、大人向け周知動画は、東京都子供政策連携室のホームページで公開している。