ペットの通院や急病を理由に仕事を休めるのか。エレメントとペット保険STATIONが犬・猫の飼い主350人を調査したところ、67.71%が「ペット休暇」を利用したいと回答した。一方、通院によって仕事に影響があった人の約3人に1人は、職場に理由を伝えづらいと感じていた。

「ペット休暇」があれば利用したい人は67.71%

ペットの通院や介護などに使える「ペット休暇」があれば利用したいかを尋ねると、「ぜひ利用したい」が35.14%、「できれば利用したい」が32.57%で、合計67.71%に達した。「わからない」は12.57%、「あまり利用したいと思わない」は10.29%、「利用したいと思わない」は9.43%だった。

ペットの通院で仕事を休んだ人は23.71%

ペットの通院・治療による仕事への影響を尋ねると、「仕事を休んだ」が23.71%、「遅刻した」が15.71%、「早退した」が12.29%だった。一方、「特に影響はなかった」は55.14%。飼い主の中には、通院に合わせて勤務予定を変更する人がいることが分かる。

約3人に1人が「職場に通院理由を伝えづらかった」

ペットの通院で仕事への影響があった147人に、困ったことや負担を聞くと、「急な休み・遅刻・早退を取りづらかった」が39.46%で最多。「職場に通院理由を伝えづらかった」が33.33%、「上司や同僚に申し訳なく感じた」が28.57%と続いた。休暇を取得できるかどうかだけでなく、その理由を職場に説明することにも負担を感じる人がいるようだ。

仕事への影響があった147人が感じた負担

通院理由を正直に伝えた人は41.5%

仕事への影響があった147人のうち、職場に「ペットの通院・治療」と正直に伝えた人は41.5%だった。一方、「詳しい内容までは伝えなかった」は26.53%、「私用」「家庭の事情」など別の理由を伝えた人は24.49%。ペットの通院という事情を、どこまで職場に説明するかは人によって異なっている。

ペットの通院で仕事に影響が出た際の職場への伝え方

ペット休暇を使いたい場面、最多は「動物病院への通院」

ペット休暇を利用したいと答えた237人に、希望する利用場面を複数回答で尋ねたところ、「動物病院への通院」が75.11%で最多。続いて「ペットの急病・けが」が70.46%、「手術・入院への付き添い」が61.6%だった。日常的な通院から緊急時まで、さまざまな場面での利用が想定されている。