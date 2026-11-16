周りの友人が次々と結婚し、ふと将来に不安を感じることはありませんか? 今のひとり暮らしに満足していても、生涯独身でいることに寂しさを感じることがあるかもしれません。本記事では、おひとりさまライフを楽しむコツや、将来に向けた備えを紹介します。

生涯独身は本当に寂しい?

「生涯独身は寂しい」といわれるのは、なぜなのでしょうか。こうしたイメージが根強く残っているのには、さまざまな背景があります。では、実際に生涯独身の人は、全員が本当に「寂しい」と感じているのでしょうか。その実態を詳しく見ていきましょう。

ひとりでいることと「孤独を感じること」は別

ひとりの時間が多いからといって、必ずしも孤独を感じるとは限りません。好きな音楽を聴いたり、趣味に没頭したりする時間に心地よさを感じる人もいれば、多くの人に囲まれていても、悩みを打ち明けられる相手がいないことで孤独を感じる人もいます。大切なのは、安心して話せる相手や心のよりどころがあるかどうかです。

生涯独身でも充実した人生を送る人はいる

生涯独身で過ごす人のなかには、仕事にやりがいを感じながらキャリアアップしたり、趣味や旅行を思い切り楽しんだりと、自分らしい生活を送っている人も少なくありません。結婚や家庭をもつこと以外にも、人生に充実感をもたらすものは数多くあります。大事にすべきことは、周囲の価値観に惑わされず、自分にとっての幸せを見つけることです。

生涯独身で生じるメリット

身軽な独身生活は結婚生活とは異なる魅力があります

生涯独身で生きることには、結婚生活を送ることとは異なるさまざまなメリットがあります。ここでは、生涯独身だからこそ楽しめる生き方・過ごし方について詳しく紹介します。

自分の時間を好きなように使える

独身生活の大きな魅力は、時間の使い方を自分で決められることです。帰宅後にすぐ休んでも、夜遅くまで好きなことをするのも、基本的に自分の判断で決められます。誰かの予定に合わせる必要がないため、自分のペースを守りながら毎日を過ごすことができます。

趣味や仕事に打ち込める

自分の目標や好きなことにじっくり向き合えます。 趣味に時間を費やしたり、仕事に必要な資格の勉強をしたりと、まとまった時間を確保しやすく、「もっと上達したい」「この目標を達成したい」と思ったときに行動に移すことができます。

ひとり旅など「おひとりさま」を満喫できる

自分のペースで好きなことを楽しめるのも魅力のひとつです。気になるお店で食事をしたり、映画や買い物に出かけたり、思い立ってひとり旅をしたりと、周囲に気をつかわず自由に行動でき、自分の興味や気分を優先できます。

住まいや休日を自分好みにできる

部屋のレイアウトや家具・家電、寝具なども、自分の好みに合わせて自由に選ぶことができます。また、休日の過ごし方も自分の気分次第で自由自在に過ごせます。家族の好みや予定に合わせる必要がないため、自分が心地よいと思える住環境やライフスタイルを追求しやすい点は、独身生活ならではの大きなメリットといえるでしょう。

新しいことにどんどん挑戦できる

独身の人は、自分の意思で新しい一歩を踏み出しやすい環境にあります。習い事をはじめる、転職を検討する、外国へひとりで出かけるなど、年齢に関係なく挑戦できることはたくさんあるでしょう。

生涯独身で生じるデメリット

自由な生活を送れるからこその落とし穴も

メリットがある一方であらかじめ考えておきたいこともあります。ここでは、独身生活で生じる可能性のあるデメリットについて、しっかり確認しておきましょう。

孤独や寂しさを感じる可能性がある

ひとりで暮らしていると、ふとした瞬間に寂しさを感じることがあるかもしれません。会社を退職したり、友人と会う機会が減ったりすると、人と関わる時間が少なくなり、孤独感を覚えることも。特に、悩みや不安を話せる相手がいない場合、心細さを感じやすくなります。

病気や介護などの場面で頼れる人が必要になる

病気やけがで入院したときや、介護が必要になったときには、日常生活を送るうえで周囲のサポートを求めなければなりません。家族と同居している場合に比べ、ひとり暮らしでは身近に頼れる人がいないこともあり、手続きや身の回りのことを自分で対応する必要があります。年齢を重ねるにつれて、こうした状況への不安が大きくなることもあるでしょう。

家事や経済的な負担をひとりで背負う必要がある

ひとり暮らしでは、料理や掃除、洗濯などの家事を自分でやる必要があります。また、家賃や光熱費などの生活費もひとりで負担するため、収入が減少したときは、家計への影響が大きくなりがちです。体調不良で家事をするのがむずかしくなった場合も、日常生活への負担が増える可能性があります。

生涯独身を後悔しないために今から備えておきたいこと

今からできることはこつこつ準備しておきましょう

「将来、後悔しないだろうか」と不安を感じる人もいるでしょう。今のところは問題なく暮らせていても、年齢や環境の変化によって、生活に対する考え方が変わることもあります。ここでは、今から考えておくべきことについて紹介します。

家族や友人とのつながりを大切にする

家族や友人と定期的に連絡を取ったり、一緒に食事をしたりするだけでも、人とのつながりを感じる機会になります。近況を話す習慣があるだけで、もしものときに相談しやすい関係を築きやすくなるでしょう。年齢を重ねるほど、人間関係を新しくつくることがむずかしくなる場合もあるため、今ある縁を大切にすることが将来の支えになります。

趣味やコミュニティーを通じて人間関係を広げる

共通の趣味をもつ人が集まる場所に参加するのもひとつの方法です。スポーツや習い事、地域の活動、オンラインコミュニティーなど、興味のある分野から探してみるといいでしょう。共通の話題があれば、初対面でも会話のきっかけをつくりやすくなります。

無理に親しい関係を目指す必要はありません。気軽に話せる知り合いが少しずつ増えるだけでも、日常の楽しみや安心感につながるでしょう。

老後に必要なお金や住まいを早めに考える

生涯独身で暮らすなら、老後の生活費や住まいについて早めに考えておくことが大切です。毎月どの程度のお金が必要になるのか、現在の貯蓄や収入で将来に備えられるのかを確認してみましょう。また、年齢を重ねたときに今の住まいで暮らしつづけられるか、バリアフリー化や住み替えが必要になる可能性はないかなども考えておくと安心です。漠然とした不安をそのままにしないで、具体的な数字や選択肢を整理しておきましょう。

病気や介護などひとりでは対応しにくい場面に備える

健康でいるときには意識しにくいものの、病気やけが、介護が必要になったときには、普段以上に周囲のサポートが必要になります。そこで、いざというときに相談できる医療機関や地域の窓口、介護サービスなどをあらかじめ調べておくと安心です。

また、緊急時の連絡先や重要な書類の保管場所なども整理しておくと、本人だけでなく周囲の人も対応しやすくなります。元気なうちの準備が将来の安心につながります。

他人と比べず「自分らしい幸せ」を考える

「周りは結婚しているのに、自分だけ独身なのはおかしいのでは」と考えてしまうことがあるかもしれません。しかし、幸せを感じるポイントは人によって異なります。仕事を大切にしたい人もいれば、趣味や旅行を楽しみたい人、静かな暮らしを好む人もいるでしょう。

大切なのは、世間の一般的な価値観に自分を合わせることではありません。「どんな生活なら自分は満足できるのか」を考え、自分なりの基準をもつことが、後悔のない人生につながります。

人生の変化に合わせてライフプランを見なおす

一度決めたライフプランを、何十年も変えずに守りつづける必要はありません。今はひとり暮らしが快適でも、将来は住み替えを検討することがあるかもしれません。結婚やパートナーとの生活を考えるようになる可能性もあります。その時々の自分に合った選択ができるように、定期的に将来の希望や生活状況を見なおしていきましょう。

自分にとっての幸せを見つけ、人生を思い切り楽しもう

生涯独身で生きることには、メリット・デメリット両方あります。しかし、結婚することだけで、人生の幸せが決まるわけではありません。周囲の価値観にとらわれず、自分がどのような暮らしをしたいのかを考え、人とのつながりや将来への備えも大切にしながら、自分らしい人生を歩んでいきましょう。