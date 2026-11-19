身近な人のなかに「いつもイライラしている人」がいると、ネガティブな気分になりますよね。自分に関係ないことで怒りの矛先を向けられ、大きなストレスを感じている人もいるのではないでしょうか。本記事では、いつもイライラしている人の心理を解説したうえで、そんな人への上手な対処法を紹介します。

いつもイライラしている人の心理とは?

まずは、いつもイライラしている人の心理を紐解いていきます。

心に余裕がなくなっている

仕事や家事などに追われていると、心に余裕がなくなり些細なことにもイライラしやすくなる場合があります。疲れや焦りがたまることで、普段なら気にならない出来事にも過敏に反応してしまうのです。

悩みを抱えて苦しんでいる

家庭や仕事、人間関係などに悩みを抱え、苦しんでいる可能性もあります。自分のつらさを上手く言葉にできず、誰彼かまわずイライラをぶつけることで発散したり、気にかけてもらおうとアピールしたりするのです。

周囲にもっと評価してほしいと思っている

自分の努力や能力を周囲に認めてほしいという気持ちが強いと、期待した評価が得られないときに不満を感じやすくなります。「自分ばかり頑張っている」「正当に評価されていない」と感じ、イライラを周囲にぶつけてしまうケースも考えられるでしょう。

完璧主義で自分にも他人にも厳しい

自分にも他人にも完璧を求める人は、小さなミスや予定の遅れにも不満を感じることがあります。失敗を許せない気持ちが強いほど、周囲への言動も厳しくなってしまうのです。

自分の要求を通したいと思っている

不機嫌な態度や強い口調を使い、相手を萎縮させて自分の思いどおりに動かそうとする人もいます。怒っている様子をわざと見せることで周囲に気を遣わせ、要求を通しやすくしようと考えているのです。

いつもイライラしている人への上手な対処法

いつもイライラしている人と接するときは、相手の機嫌に振り回されないことが大切です。ここでは、職場や家庭で実践できる上手な対処法を紹介します。

必要以上に反応せず冷静に対応する

相手がイライラしていても、こちらまで感情的になる必要はありません。強い口調で話しかけられたときは、落ち着いて必要なことだけを伝えましょう。言い争いを避け、冷静な態度を保つことで、不要な衝突やストレスを減らしやすくなります。

嫌な言葉は真に受けず受け流す

嫌みやきつい言葉をすべて真に受けると、精神的な負担が大きくなります。何か言われても深く考えずに、「この人はそう感じているんだな」と受け流すこともストレスを軽減させる方法の一つです。

相手が落ち着くまでしばらく距離を置く

相手の感情が高ぶっているときは、無理に話し合おうとせず少し距離を置くのがおすすめです。「少し時間を置いてから、あらためてお話ししましょう」と伝え、しばらく離れて時間を空けてみましょう。また、会話は必要最小限の連絡にとどめるなど、接触を減らすことで自分の心を守りやすくなります。

第三者に相談する

相手のイライラに振り回され、仕事や日常生活に支障が出ているなら、ひとりで抱え込まず第三者に相談するのも一つの手です。職場であれば上司や信頼できる同僚などが相談相手にふさわしいでしょう。暴言や威圧的な言動が続く場合は日時や内容を記録し、ハラスメント窓口や人事部などに相談してください。

イライラしてる人に振り回されたときのリフレッシュ法

イライラしている人と接したあとは、気づかないうちにストレスがたまっていることも。ここでは、普段の生活で無理なくできるリフレッシュ方法を紹介します。

「相手の問題」と「自分の問題」を切り分ける

相手がイライラをぶつけてきても、自分に原因があるとは限りません。「相手の機嫌は相手の問題」と考え、自分に関係のない責任まで背負わないようにしましょう。もし改善すべき点があれば行動に移すようにして、必要以上に自分を責めないことが大切です。

ゆっくり深呼吸して気持ちを落ち着かせる

嫌な出来事があったときは、深呼吸をしてみましょう。鼻から息を吸い、口からゆっくりと時間をかけて吐くことを無理のない範囲で繰り返し、呼吸を整えてみてください。仕事の合間や休憩時間など、短い時間でも実践できるリフレッシュ方法です。

散歩や軽い運動をする

ストレスがたまったときは、散歩やストレッチなどの軽い運動を取り入れてみましょう。外の空気を吸いながら歩くだけでも、気分転換につながります。仕事中なら少し席を立って体を伸ばすのもおすすめです。

温かい飲み物を飲んでリラックスする

誰かのイライラに振り回されて気持ちを落ち着かせたいときは、温かいお茶や白湯などをゆっくり飲んでみましょう。飲み物の温かさを感じながら一息つくと、ネガティブな気分を切り替えやすくなります。

好きな音楽や動画を楽しむ

気分転換には、自分の好きな音楽を聴いたり、お気に入りの動画を見たりするのもおすすめです。楽しいことに意識を向けると、嫌な出来事から気持ちが離れやすくなります。短時間でも、自分が心から楽しめることを取り入れてみましょう。

友人や家族に話を聞いてもらう

いつもイライラしている人との関係に悩んだら、信頼できる友人や家族に話を聞いてもらうのも一つの方法です。言葉にすることで頭のなかが整理され、気持ちが軽くなることがあります。無理に解決策を求めず、まずは安心して話せる相手に自分の思いを打ち明けてみましょう。

上手に付き合う方法を見つけよう!

いつもイライラしている人の心理から対処法、リフレッシュ方法まで紹介しました。自分に合った方法があれば、ぜひ今日から実践してみてください。相手の機嫌に振り回されて不要なストレスをためこまないよう、上手に付き合う方法を見つけましょう。