「特に何かされたわけではないけど、あの人はなぜか苦手…」。そんな、“なんとなく嫌な感じ”を覚えたことはありませんか? その違和感は、相手の言動から無意識に何かを感じ取っているサインかもしれません。本記事では、こうした違和感の正体や振り回されないための対処法などを解説します。

なんとなく嫌な感じがする人とは?

まずは、この感覚がどういう状況なのか整理してみましょう。

「嫌い」ではないのに、なぜか距離を置きたくなる

「嫌い」とは言い切れないのに、なぜかできれば関わりたくないと感じる人がいます。普通に会話ができ、失礼なことをされたわけでもないのに、「ふたりだけになるのは避けたい」「必要以上に話したくない」と思うようなケースです。はっきりした理由がなくてもこうした感覚が続くなら、自分が無意識に何かを感じ取っている可能性があります。

会ったあとに疲れる

その人と話している間は問題なく過ごせても、別れた途端にどっと疲れることがあります。気を遣ったり、相手の機嫌をうかがったりすることで、気づかぬうちに疲れているのかもしれません。ただし、自分の体調や忙しさが影響している場合もあります。一度だけで判断せず、会うたびに疲れを感じるのか振り返ってみることも大切です。

なんとなく嫌と感じる原因は?

なぜ「なんとなく嫌」と感じてしまうのでしょうか。ここでは、その原因を考えてみます。

価値観が合わない

人によって価値観は異なるものですが、あまりにも違いがあると苦手意識につながってしまうことがあります。考え方が大きく違う人と過ごす時間は、ストレスを感じたり居心地の悪さを感じたりするものです。こうした積み重ねが、「なんとなく嫌」と感じる原因になっている可能性があるでしょう。

過去の嫌な経験と似たものを感じ取っている

以前嫌な思いをした相手と、話し方や態度が似ている人に警戒してしまうことがあります。 たとえば、過去に強く否定してくる人に傷つけられた経験があると、似た話し方をする人に対して敏感になってしまうこともあるでしょう。これは、自分を守ろうとする自然な反応と考えられます。

なんとなく嫌な感じがする人によく見られる特徴

次に、周囲に「なんとなく嫌」と感じさせることが多い人によく見られる特徴を解説します。相手に当てはまるものがないかチェックして、自分がどういう言動に違和感を覚えるのか考えてみましょう。

人によって態度を変える

相手によって露骨に態度を変える人は、周囲に不信感を抱かれやすい傾向があります。たとえば上司には丁寧なのに部下には横柄、気に入っている人には親切なのに、そうでない人には冷たいなど、立場や好き嫌いによって接し方が大きく変わるケースです。極端に態度が変わる様子を見ていると、「自分もいつか同じように扱われるのでは」と警戒してしまうでしょう。

こちらの都合や気持ちを考えず距離を詰めてくる

知り合ったばかりなのにプライベートなことを詳しく聞いたり、断っているのに何度も誘ったりする人もいます。親しくなりたい気持ちから積極的になっている場合もありますが、戸惑いや断りの意思を示しているのに踏み込んでくると誰しも負担を感じるものです。

すぐマウントをとろうとする

会話のなかで自分の知識や経験、立場などを持ち出し、マウントをとろうとする人もいます。「自分のほうが詳しい」「それくらい普通」といった言葉で相手を評価したり、何気ない話を競争に変えたりすることもあるでしょう。こうした言動が続くと、対等に話しているつもりでも優劣をつけられているように感じ、苦手意識につながりやすくなります。

親切や冗談を装って相手を傷つける

「あなたのためを思って言ってる」「冗談だから」などと言いながら、相手のことを否定したり、自分の希望を押し通したりする人もいるでしょう。親切や冗談を装って言われると傷つけられていることに気付きにくく、はっきり嫌いだと認識することができない場合もあります。

なんとなく嫌な感じがする人に振り回されないために

最後に、なんとなく嫌な感じがする人に振り回されないためにできることを考えてみましょう。

必要以上に相手の言動を気にしない

苦手な相手ほど「今の言い方にはどんな意味があったのだろう」「嫌われたのかな」と考えてしまいがちです。しかし、相手の言葉や行動のすべてを深読みしていては、疲弊してしまいます。明確な問題がない場合は、「この人はこういう人なんだ」と受け流すことも大切です。

嫌なことは曖昧にせず断る

相手から無理なお願いをされたり、苦手なことを繰り返し求められたりする場合は断ることも必要です。「今回はできません」「その話はしたくない」「予定があるので難しい」など、はっきりと言葉にして伝えてみましょう。自分の気持ちを優先することは決して悪いことではありません。

相手を変えようとせず自分が距離を調整する

相手の性格や考え方を変えるのは簡単ではありません。だからこそ、自分から関わる距離や頻度を調整することが大切です。職場なら連絡を必要最低限にしたり、プライベートな話を控えたりするのもひとつの方法。友人でも、会う頻度を減らしたり、思い切って距離を置いたりしてもいいでしょう。無理に付き合い続ける必要はありません。

まとめ

「なんとなく嫌な感じがする」という気持ちを持ったまま付き合い続けていると、ストレスがたまる一方です。違和感に気付いたら早めに対処しましょう。人間関係を見直して、ストレスフリーな生活を目指してくださいね。