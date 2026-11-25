リブグラフィは12月21日、再生パルプ100％で作られた「吸音パネル REBORN PULP」の新形状として、枯山水の岩をモチーフにした「Iwa/磐」を公式オンラインショップで発売する。

「吸音パネル REBORN PULP」は、オフィスや会議室などで発生する不快な反響音を抑え、声を聞き取りやすい音環境へ改善するための吸音パネル。新形状の登場により、従来の砂紋を表現した「Sazanami/漣」と合わせて表面パターンは2種類となる。カラーは両形状とも「生成」「薄鈍」「青磁」「藍」の日本の伝統色4色を展開する。

新形状の「Iwa/磐」は、不規則で微細な有機的凹凸による柔らかな陰影と穏やかな表情が特徴。単独での配置はもちろん「Sazanami/漣」と同一壁面上で組み合わせることで用途や空間に応じた柔軟なデザイン構成が可能となる。

合成樹脂や化学接着剤を使わず古紙由来の再生パルプのみで構成されており、付属のマグネットや両面テープで工事不要で設置できる。オフィスや会議室などの残響音を抑えて会話を聞き取りやすい音環境へと改善する。

価格は3,850円（1枚単品）、7万8,540円(24枚セット)、10万7,800円(40枚セット)。