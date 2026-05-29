カインズは、コクヨがデザインを担当した新しい家具シリーズを開発した。5月27日から順次、カインズのオーダーカット家具プラットフォーム「CAINZ DIY MARKET」にて販売を開始している。

学校家具の知見を生かした家具シリーズ

カインズの「くらしDIY」という価値提供と、コクヨが長年培ってきた教育・オフィス空間の家具開発の知見やデザインという、両社の強みを持ち寄ることで実現した。コンピューター制御のCNCルーター「ShopBot」を活用し、機能性と意匠性を兼ね備えたどこか懐かしくも洗練された家具を提案する。

新シリーズは主に「学校家具の知見を生かしたシリーズ」(5月27日発売)と「オフィス家具の知見を生かしたシリーズ」(6月より順次発売)の2つで構成。

「学校家具の知見を生かした家具シリーズ」は、耐久性に優れた実際の学校用机や椅子のフレームをベースに再構成し、家庭の空間にもなじむ木製パーツを組み合わせたシリーズ。「学校用机フレームを使用したパーソナルチェア(小・大)」(2万5,800円～)は、学校で実際に使用されている学校用机フレームをベースに再構成した。

学校用机フレームを使用したパーソナルチェア

「学校用机フレームを使用したキッズデスク／ワークデスク」(1万8,800円～)は、学校で実際に使用されている学校用机フレームをベースに再構成したノスタルジックなデザインのデスク。

「学校用スツールフレームを使用した連結できるロングテーブル」(5万9,800円)は、学校用スツール角椅子のフレームを応用した拡張性のあるロングテーブル。

学校用スツールフレームを使用した連結できるロングテーブル

「オフィス家具の知見を生かした家具シリーズ」は、コクヨのデザイナーがデザインを担当したオフィスユースの家具。機能性とデザイン性を両立したミーティングテーブル、スタジオデスク、オフィスヌック、ブックシェルフ、バンドルデスク、作業台など全13点を用意する。