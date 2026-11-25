仕事終わりや夕方になると、「目がしょぼしょぼする」「目がかすむ」と感じることはありませんか。

マイナビニュースが20～60歳の男女301人を対象にアンケートを実施したところ、8割以上が目の疲れや不快感が気になることが「よくある」「ときどきある」と回答しました。

そこで今回は、目の疲れや不快感について調査するとともに、その原因やセルフケアのポイントについて医師に話を聞きました。

目の疲れや不快感が気になる人は8割超

まず、「目の疲れや不快感が気になることはありますか」と質問したところ、「よくある」が42.9％、「ときどきある」が40.2％となり、合わせて83.1％の人が目の疲れや不快感を感じることがあると回答しました。

一方で、「あまりない」は12.3％、「全くない」は4.7％でした。

気になる目の症状、最多は「目がかすむ」

続いて、目の疲れや不快感を感じている人(n=250)に具体的な症状を尋ねたところ、最も多かったのは「目がかすむ」(52.8％)でした。次いで、「目がしょぼしょぼする」(49.2％)、「目が乾く」(37.2％)となりました。

そのほか、「目がかゆい」(28.4％)、「目がゴロゴロする・異物感がある」(26.4％)、「目が重く感じる」(24.8％)、「目が充血する」(23.2％)、「目が痛い」(22.8％)など、さまざまな症状が挙げられています。

一口に「目の疲れや不快感」といっても、かすみや乾燥、異物感など、その現れ方は人によってさまざまなようです。

6割超が「スマホやパソコンの長時間使用」で目の不調を感じている

次に、どのような場面で目の疲れや不快感が気になるのか聞いたところ、最も多かったのは「スマートフォンやパソコンなどを長時間使用したとき」で64.4％でした。6割以上がデジタル機器を長時間使った際に目の不調を感じているようです。

次いで、「睡眠不足のとき」(43.2％)、「暖房の効いた室内にいるとき」(22.0％)、「車を長時間運転したとき」(20.4％)、「読書をしているとき」(18.0％)、「コンタクトレンズを使用しているとき」(16.4％)と続きます。

スマートフォンやパソコンを長時間使用したときだけでなく、睡眠不足や暖房の効いた室内、コンタクトレンズの使用など、さまざまな場面で目の疲れや不快感が生じていることがうかがえます。

医師に聞く「目の疲れや不快感の原因とセルフケア」

今回のアンケートでは、20〜60歳の男女301人のうち、83.1％が目の疲れや不快感が気になることが「よくある」「ときどきある」と回答しました。また、症状を感じる場面として「スマートフォンやパソコンなどを長時間使用したとき」が最多となりました。

こうした目の疲れや不快感には、どのような原因が考えられるのでしょうか。スマートフォンやパソコンの使用との関係や、ドライアイとの関係、冬場の乾燥の影響、セルフケアのポイントなどについて、医師に詳しく話を聞きました。

柳靖雄 やなぎ やすお 東京大学医学部卒業(1995年MD)、東京大学大学院修了(医学博士2001年PhD)。東京大学医学部眼科学教室講師(2012～2015年)、デューク・シンガポール国立大学医学部准教授(2016年～2020年)、旭川医科大学眼科学教室教授(2018年～2020年)などを経て、現在横浜市立大学 視覚再生外科学 客員教授(2020年～)。専門は黄斑疾患。シンガポールをはじめとした国際的な活動に加え、都内のお花茶屋眼科での勤務やDeepEyeVisionの取締役を務めるなどマルチに活躍。 この監修者の記事一覧はこちら

目の疲れや不快感には、さまざまな要因が関係

目の疲れやかすみ、しょぼしょぼ感、乾燥感などは、一つの原因によるものではなく、いくつかの負担が重なって現れることがあります。

主な要因としては、スマートフォンやパソコンなどの画面を長時間見ること、睡眠不足、コンタクトレンズの装用、暖房やエアコンによる室内の乾燥や風、度の合っていない眼鏡などが挙げられます。

特に画面を長時間見ているとまばたきが減り、涙の膜が不安定になりやすくなります。また、コンタクトレンズを使用している場合は乾きや異物感が出やすくなることもあります。

このほか、加齢や一部の内服薬などが涙に影響するケースもあります。目の疲れだと思っていても、アレルギー性結膜炎など別の目の病気が隠れている場合もあるため、「単なる疲れ目」と自己判断しすぎないことが大切です。

スマホやパソコンを見ると目が疲れるのはなぜ?

アンケートでは、目の疲れや不快感を感じる場面として「スマートフォンやパソコンなどを長時間使用したとき」が64.4％で最多でした。

画面に集中している間は、まばたきの回数が減り、まぶたが完全に閉じないまばたきも増えます。涙はまばたきによって目の表面に均一に広がって膜をつくるため、まばたきが減ると涙の蒸発が進み、乾きやかすみ、異物感、充血などにつながりやすくなります。

さらに、近くを見続けることで、ピントを合わせたり両目を寄せたりする動きでも負担がかかります。

一方で、いわゆるブルーライトが通常の使用で網膜を傷つけ、失明につながるという十分な根拠は現時点ではありません。目への負担を考えるうえでは、まばたきの減少や近くを見続ける作業、周囲の乾燥などを意識することが重要です。

「目の疲れ」だと思っていたら、ドライアイの可能性も

アンケートでは、「目がかすむ」(52.8％)、「目がしょぼしょぼする」(49.2％)、「目が乾く」(37.2％)といった症状が上位となりました。

こうした自覚症状の背景に、ドライアイが関係している場合があります。

ドライアイは、さまざまな要因によって涙の膜の安定性が低下し、目の不快感や見え方の異常などが生じる疾患です。「目が乾く」だけではなく、かすみやしょぼしょぼ感、異物感、充血、痛み、まぶしさなどが現れたり、反対に涙が出たりすることもあります。

今回のアンケートで上位となった症状には、ドライアイでみられる症状と重なるものがあります。

ただし、今回のアンケート結果だけでドライアイと判断することはできません。ドライアイの診断は、症状だけでなく涙の安定性などを眼科で確認して行います。度の合っていない眼鏡やアレルギー、コンタクトレンズによる障害などでも似た症状が現れるため、原因を見極めることが大切です。

暖房の効いた室内は「乾燥」に注意

日本眼科医会では、「エアコン」「コンタクトレンズ」「コンピュータ」の“3つのコン”をドライアイの悪化要因として挙げています。

アンケートでは、「暖房の効いた室内にいるとき」に目の疲れや不快感が気になるという回答も22.0％ありました。

暖房の効いた室内では湿度が下がり、目の表面から涙が蒸発しやすくなります。さらに、暖房や空調の風が直接目に当たると乾燥が進み、ドライアイの症状が悪化する可能性があります。

冬場は加湿器などを活用して適度な湿度を保ち、暖房や送風が直接顔に当たらないよう調整しましょう。画面作業中は意識してまばたきをすることも大切です。

また、アンケートでは「コンタクトレンズを使用しているとき」に不調を感じるという回答も16.4％みられました。コンタクトレンズを長時間装用し続けることは避け、乾燥が気になる場合には眼鏡に切り替えることも選択肢の一つです。

目を休ませる、まばたきを意識する…自宅でできる対策は?

目の疲れやドライアイが気になる場合は、まず意識してしっかりまばたきをすることが大切です。画面作業を長時間続けず、適度に休憩を入れて遠くを見ることも心掛けましょう。

厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」では、情報機器を使った作業について、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までに10～15分の作業休止を設けることなどが示されています。

そのほか、

・画面の上端を目の高さと同じか、やや下にする

・部屋を適度に加湿し、風を顔に直接当てない

・乾燥が気になるときは人工涙液を使用する

・まぶたを温める

・コンタクトレンズの装用時間を見直す

・十分な睡眠を確保する

といった対策もあります。

点眼薬を使う場合は、充血を取る目的の点眼薬を常用したり、以前処方されたステロイド点眼薬を自己判断で使い続けたりすることは避けましょう。人工涙液を頻繁に使用する場合は、防腐剤の少ないものを選ぶことも選択肢です。

「急な視力低下」「強い痛み」がある場合は眼科へ

セルフケアを続けても症状が改善しない場合は、眼科を受診しましょう。

特に、

・目に強い痛みがある

・強い充血がある

・急に視力が低下した

・光がにじむ、虹のように見える

・見え方にゆがみがある

・飛蚊症が急に増えた、光が走るように見える

・目やにが多い

・コンタクトレンズ装用中の目が赤く、痛みがある

・片目だけに異常を感じる

といった場合は注意が必要です。

また、激しい目の痛みや頭痛、吐き気を伴って見え方が急に変わった場合は、時間を問わず速やかに医療機関を受診してください。

40歳を過ぎた場合は、症状がなくても年1回程度の眼科受診を検討すると安心です。

まとめ

目の疲れや不快感には、スマートフォンやパソコンの長時間使用、睡眠不足、コンタクトレンズ、室内の乾燥など、さまざまな要因が関係しています。

なかにはドライアイが背景にあるケースもありますが、すべての目の疲れや不快感がドライアイによるものではありません。

まずは、まばたきを意識する、作業の合間に休憩を取る、室内を加湿するといった方法で目への負担を減らしましょう。痛みや見え方の急な変化、セルフケアを続けても改善しない不快感がある場合は、自己判断せず眼科を受診しましょう。

※本記事のアンケート結果は、20～60歳の男女301人を対象とした自己申告によるものです。具体的な症状や不調を感じる場面については、目の疲れや不快感が「よくある」「ときどきある」と回答した250人を対象にしています。今回の結果は、ドライアイの診断や全国における有病率を示すものではありません。症状の感じ方や必要な検査・治療には個人差があります。最終的な判断は眼科医の診察に従ってください。

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調査概要

・調査時期：2026年11月4日

・調査対象：マイナビニュース会員

・調査数：男女合計301人

・調査方法：インターネットログイン式アンケート