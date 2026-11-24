







千賀滉大 最新情報

千賀滉大投手が所属するニューヨーク・メッツは日本時間23日、タリック・スクーバル投手と4年9億5000万ドルで契約に合意したと報じられた。チームにとってこれ以上ないほどの大型補強になったが、千賀にとっては向かい風になるかもしれない。米メディア『ヘビー』が報じた。



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同メディアは「サイヤング賞を2度受賞したスクーバルの加入により、メッツは先発ローテの柱となる正真正銘のエースを手に入れた。これでノーラン・マクリーン投手、クリスチャン・スコット投手と合わせ、強力な先発3本柱が形成されることになる。彼の加入によって、24歳のザック・ソーントン投手にも道が開かれることになる。その一方で、今回の補強はショーン・マナエア投手と千賀が先発ローテに残る可能性を事実上閉ざすものでもある」と言及。



続けて、「千賀の成績は直近2シーズンで急激に悪化した。その最大の要因は、縦方向の変化量が失われたことだといえる。彼は高めの軌道から鋭く落ちる球を武器としているが、その落差がなくなれば、打撃練習のような打ちやすい球になってしまう」と記している。



同メディアはメッツが年俸を負担した上でトレード放出される可能性も予想しているが、今後の処遇にも要注目だ。











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