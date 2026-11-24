ルーキーイヤーに一軍31試合で打率.296、プロ初本塁打も放った巨人の大砲候補。だが、プロ2年目の今季は一軍出場なし。二軍でも打率.217に終わり、一塁・三塁の激しい競争の中で出番を増やせずにいる。［1/6ページ］

一軍31試合で打率.296も今季出場ゼロ

荒巻悠（読売ジャイアンツ）

[caption id="attachment_302845" align="aligncenter" width="1200"] 読売ジャイアンツの荒巻悠（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：184cm／100kg

・生年月日：2002年12月23日（23歳）

・経歴：祐誠高 - 上武大

・ドラフト：2024年ドラフト3位（巨人）

・今季成績：一軍出場なし

昨季は潜在能力の高さを示すも、プロ2年目の今季は一軍出場なしに終わった荒巻悠。現役ドラフトの対象となれば、注目の存在となりそうだ。

上武大から2024年ドラフト3位で読売ジャイアンツに入団。ルーキーイヤーの昨季は31試合に出場し、打率.296、1本塁打を記録。中日のエース・髙橋宏斗からプロ初本塁打を放つなど、能力の一端を示した。

しかし、プロ2年目の今季はオープン戦で5試合に出場し、打率.429をマークするも、開幕二軍スタート。開幕後は一軍での出番がないまま、シーズンを終えた。

二軍でも84試合出場、打率.217、4本塁打、22打点と目立つ結果を残せなかった。

荒巻が主戦場とする一塁と三塁は、ボビー・ダルベックやリチャード、増田陸、石塚裕惺らが並び、激しい競争が繰り広げられている。

さらに、今秋のドラフト会議で伊藤櫂人（中央大）を5位指名しており、来季も厳しい立場に置かれる可能性がありそうだ。

[caption id="attachment_302844" align="aligncenter" width="1200"] （左から）広島東洋カープの林晃汰、読売ジャイアンツの荒巻悠、横浜DeNAベイスターズの加藤響（写真：産経新聞社）[/caption]

高校通算57本塁打を誇る強打の捕手。2023年は一軍39試合で打率.257を記録したが、今季はわずか4試合にとどまった。一方、二軍では8本塁打。新たに捕手2人が加わる中日で、競争はさらに激しくなる。［2/6ページ］

二軍8本塁打の強打捕手が一軍4試合に

石橋康太（中日ドラゴンズ）

[caption id="attachment_286314" align="aligncenter" width="1200"] 中日ドラゴンズの石橋康太（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／92kg

・生年月日：2000年12月7日（25歳）

・経歴：関東第一高

・ドラフト：2018年ドラフト4位（中日）

・今季成績：4試合出場、打率.000（3打数0安打）

将来の正捕手候補として期待されながらも、一軍での出番を増やせずにいる石橋康太。今秋のドラフト会議では新たに2人の捕手が指名されており、来季はさらに厳しい立場に置かれそうだ。

関東第一高時代には、高校通算57本塁打を記録。強打の捕手として注目を集め、2018年ドラフト4位で中日ドラゴンズに入団した。

高卒1年目から一軍デビュー。高卒5年目の2023年は自己最多の39試合出場、打率.257、2本塁打、9打点をマークし、飛躍の兆しを示した。

ところが、その後は伸び悩むシーズンが続くこととなった。

プロ8年目の今季は二軍で62試合出場、打率.252、8本塁打、26打点と結果を残したものの、一軍ではわずか4試合の出場に終わった。

また、同学年の石伊雄太の存在もあり、一軍での出場機会が限られている。

中日は、今秋のドラフト会議で前嶋藍（亜細亜大）、清水智裕（ヤマハ）の2人の捕手を指名。来季はさらに厳しい立場に置かれることが予想されるだけに、新たな環境に身を置くことも選択肢となるだろう。

[caption id="attachment_302844" align="aligncenter" width="1200"] （左から）広島東洋カープの林晃汰、読売ジャイアンツの荒巻悠、横浜DeNAベイスターズの加藤響（写真：産経新聞社）[/caption]

広島で三塁のレギュラー争いに加わり、2021年には10本塁打を記録した左の強打者。今季は一軍打率.056と苦しんだ一方、二軍では打率.308で打撃2冠に輝いた。出場機会を求める移籍が転機になるか。［3/6ページ］

ファーム打撃2冠も一軍打率.056の苦境

林晃汰（広島東洋カープ）

[caption id="attachment_269758" align="aligncenter" width="1200"] 広島東洋カープの林晃汰（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：181cm／100kg

・生年月日：2000年11月16日（26歳）

・経歴：智弁和歌山高

・ドラフト：2018年ドラフト3位（広島）

・今季成績：11試合出場、打率.056（18打数1安打）、2打点

一時はレギュラーの座を掴みかけていた林晃汰。だが、2022年以降は不本意なシーズンが続いており、現役ドラフトの対象になる可能性もありそうだ。

智弁和歌山高時代には、高校通算49本塁打を記録。2018年ドラフト3位で広島東洋カープに入団した。

高卒2年目の2020年に一軍デビューすると、翌2021年には三塁のレギュラー格として102試合に出場し、打率.266（規定未満）、10本塁打、40打点をマークした。

しかし、翌2022年は打撃不振に陥り、まさかの一軍未出場。その後も巻き返しを図ることができていない。

高卒8年目の今季は、11試合の一軍出場で打率.056（18打数1安打）と苦しんだ。

一方、二軍では打率.308、4本塁打、37打点を記録。ファーム・リーグ西地区で首位打者と最高出塁率の2冠に輝いた。

2024年ドラフト1位入団の佐々木泰の存在もあり、厳しい立場に置かれている。移籍を機に覚醒を遂げるケースもあるだけに、新天地で再起を図ることも1つの選択肢となりそうだ。

[caption id="attachment_302844" align="aligncenter" width="1200"] （左から）広島東洋カープの林晃汰、読売ジャイアンツの荒巻悠、横浜DeNAベイスターズの加藤響（写真：産経新聞社）[/caption]

育成出身ながら2023年に一軍打率.347を記録した阪神の外野手。今季は26試合で打率.111と出番を減らし、外野の定位置争いも激化している。打撃を生かすため、新天地での再起も選択肢になりそうだ。［4/6ページ］

一軍打率.347の実績も外野の競争激化

小野寺暖（阪神タイガース）

[caption id="attachment_262762" align="aligncenter" width="1200"] 阪神タイガースの小野寺暖（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：183cm／81kg

・生年月日：1998年3月17日（28歳）

・経歴：京都翔英高 - 大阪商業大

・ドラフト：2019年育成選手ドラフト1位（阪神）

・今季成績：26試合出場、打率.111（18打数2安打）、1打点

2023年には打率3割超をマークするなど、ブレイクの兆しを見せていた小野寺暖。しかし、近年は一軍での出場機会が限られており、現役ドラフトの対象となる可能性もありそうだ。

大阪商業大から2019年育成選手ドラフト1位で阪神タイガースに入団。プロ2年目の2021年4月に支配下契約を勝ち取ると、同年には34試合に出場し、プロ初本塁打を記録した。

2023年には自己最多の43試合に出場し、打率.347の好成績をおさめるなど存在感を発揮。

だが、外野には近本光司、森下翔太ら絶対的なレギュラーが君臨しており、一軍定着には至らず。

プロ7年目の今季はファームを主戦場とし、一軍では26試合の出場にとどまった。

阪神は、今秋のドラフト会議で外野手の榊原七斗（明治大）を1位指名。来季はさらなる競争の激化が予想されている。

一軍で結果を示したシーズンもあっただけに、新天地で再起を図る道も考えられる。

[caption id="attachment_302844" align="aligncenter" width="1200"] （左から）広島東洋カープの林晃汰、読売ジャイアンツの荒巻悠、横浜DeNAベイスターズの加藤響（写真：産経新聞社）[/caption]

プロ2年目の今季はDeNAで一軍1試合、1打席の出場にとどまった内野手。一方、二軍では85試合で打率.257、37打点を記録した。内野陣の競争が厳しい中、新天地で出場機会を増やせるか注目される。［5/6ページ］

一軍わずか1試合、二軍で37打点の内野手

加藤響（横浜DeNAベイスターズ）

[caption id="attachment_302842" align="aligncenter" width="1200"] 横浜DeNAベイスターズの加藤響（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／85kg

・生年月日：2002年6月15日（24歳）

・経歴：東海大相模高 - 東洋大 - 四国・徳島

・ドラフト：2024年ドラフト3位（DeNA）

・今季成績：1試合出場、打率.000（1打数0安打）

プロ2年目ながらライバルが多く、一軍での出場機会が限られている加藤響。現役ドラフトの対象となる可能性もありそうだ。

東洋大在学中に四国アイランドリーグplusの徳島インディゴソックスに加入。同リーグで遊撃手部門のベストナインを獲得する活躍を見せ、2024年ドラフト3位で横浜DeNAベイスターズに入団した。

ルーキーイヤーの昨季はオープン戦で一軍の舞台を経験したが、開幕二軍スタート。

ファームでは内野の全ポジションをこなし、打率.234、5本塁打、32打点、3盗塁を記録したが、一軍ではわずか9試合の出場にとどまった。

プロ2年目の今季は一軍での出番がほとんどなく、シーズンの大半をファームで過ごした。

一方、二軍では85試合に出場し、打率.257、3本塁打、37打点、7盗塁を記録したものの、一軍での出場機会を増やすことはできなかった。

昨年のドラフトで入団した宮下朝陽、成瀬脩人らの存在もあり、内野手争いが熾烈を極めている。現役ドラフトによる移籍の可能性もゼロではなさそうだ。

[caption id="attachment_302844" align="aligncenter" width="1200"] （左から）広島東洋カープの林晃汰、読売ジャイアンツの荒巻悠、横浜DeNAベイスターズの加藤響（写真：産経新聞社）[/caption]

捕手登録ながら外野で起用されるヤクルトの左打者。今季は一軍13試合で打率.143と苦戦したが、二軍では打率.295、10盗塁を記録した。ドラフトで新たな外野手が加わり、来季も出場機会を争う立場にある。［6/6ページ］

二軍打率.295も一軍出場減、外野争いへ

橋本星哉（東京ヤクルトスワローズ）

[caption id="attachment_269011" align="aligncenter" width="1200"] 東京ヤクルトスワローズの橋本星哉（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：178cm／85kg

・生年月日：2000年9月18日（26歳）

・経歴：興国高 - 中央学院大

・ドラフト：2022年育成選手ドラフト1位（ヤクルト）

・今季成績：13試合出場、打率.143（14打数2安打）、1打点

二軍では安定したパフォーマンスを見せているものの、なかなか一軍での出番に恵まれていない橋本星哉。現役ドラフトの趣旨に沿った選手と言えそうだ。

中央学院大から2022年育成ドラフト1位で東京ヤクルトスワローズに入団。ルーキーイヤーからファームで70試合出場、打率.282、2本塁打と結果を残し、翌2024年5月に支配下登録を勝ち取った。

しかし、なかなか一軍での出番を増やせず、昨季は捕手登録ながら外野手に専念するも、15試合の出場にとどまった。

プロ4年目の今季は、開幕2戦目にスタメンへ抜擢されたが、4月下旬に登録抹消。その後はファーム暮らしが続いた。

二軍では73試合の出場で打率.295、4本塁打、33打点、10盗塁の好成績をマークするも、一軍での出番が限られている。

ヤクルトは今秋のドラフト会議で藤澤涼介（東京ガス）、佐藤悠太（東北福祉大）と2人の外野手を上位指名した。

捕手登録ながら外野での起用が多い橋本にとっては、さらなる競争の激化が予想されるだけに、現役ドラフトの対象となる可能性もありそうだ。

【了】