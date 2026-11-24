







村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、メジャー1年目の2026年シーズンにWAR2.9を記録し、ア・リーグ新人王の投票でも票を獲得した。今季の新人たちは歴代最高の世代だった可能性があると、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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同メディアのジョナサン・メイヨー記者は、2026年のメジャーリーグを「多くの指標から見て『新人の年』だった」と表現。



その上で「累積で見れば、これが史上最高の新人シーズンだったことはかなり明らかだ」と言い切った。



根拠の一つがファングラフス版のWARだ。



今季の新人は合計128.6を記録し、これまでのどの新人世代も上回ったという。



WAR2以上の新人は31人で最多となり、WAR4.0以上も6人と、2022年組を1人上回っている。



オールスターゲームにも7人の新人が選出され、2001年に8人が名を連ねて以来の多さとなった。村上もその一人だ。











受賞面でも新人の活躍は目立っている。



新人王にはデトロイト・タイガースのケビン・マクゴニグル内野手と、シンシナティ・レッズのサル・スチュワート内野手が輝いた。



クリーブランド・ガーディアンズのパーカー・メシック投手はサイ・ヤング賞の投票で3位に入り、新人での3位以内は史上6人目である。



そうした中、日本から海を渡った選手たちも存在感を示した。



同メディアは「村上とトロント・ブルージェイズの岡本和真内野手の2人ともア・リーグ新人王の票を獲得し、合計5.9のWARを積み上げた」と伝えている。



内訳は岡本が3.0、村上が2.9で、日本人スラッガー2人がほぼ同水準の貢献を果たした。



また、読売ジャイアンツで3年間プレーしたフォスター・グリフィン投手も、ワシントン・ナショナルズで「驚きの新人オールスター」となり、村上とともに新人オールスター選手の一員に名を連ねている。



グリフィンはその後ガーディアンズへトレードされており、WAR2.6は新人投手の中で4位の数字だった。



記録ずくめの新人世代の中で村上もその一角を担い、同メディアは「この世代にはまだ到達していない伸びしろがある」として、今後のさらなる成長にも期待を寄せている。



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