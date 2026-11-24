







岡本和真 最新情報

トロント・ブルージェイズに所属する30歳の岡本和真内野手は、メジャー1年目の2026年シーズンに33本塁打を放ち、そのうち11本を内角低めの球から記録した。これは右打者で今季メジャー最多の数字だと、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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ブルージェイズは2026年、チーム本塁打数がメジャー最下位に沈んだ。



同メディアは「少なくとも岡本がいてくれて本当によかった」と伝え、岡本はチーム総本塁打152本のうち33本、全体の22%を占めている。



これを上回る割合だったのは、タンパベイ・レイズのジュニア・カミネロ選手（25%）、フィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワバー選手（25%）、コロラド・ロッキーズのハンター・グッドマン選手（23%）の3人だけだ。



チーム内で2位だったジョージ・スプリンガー外野手は15本で、岡本の本数はその2倍以上に達している。



そんな岡本の代名詞となったのが、内角低めの球を仕留める本塁打だ。



同メディアは「岡本はゴルフのようにすくい上げる打撃が大好きだ。そして今季、彼はまさにリーグ最高の右打ちゴルファーだった」と表現。



33本の3分の1にあたる11本が内角低めから生まれ、右打者で2位のグッドマン、アンディ・パヘス選手、ザック・ゲロフ選手（いずれも7本）を大きく上回った。



スタイルとしては、ア・リーグMVPのヨルダン・アルバレス選手の右打者版のような存在だという。











また、同メディアは「低めを打つ打者の本塁打スイングほど雄大なものはなく、岡本のスイングは捉えた時は実に美しい」と評価。



さらに岡本は、シーズンを通してスイング軌道を徐々に急角度にしていった。



スイングの傾斜角は4月の29度から8月には34度まで上昇し、9月は33度。



シーズン終盤には開幕当初より平均で4度急になっていた。



同メディアは「内角の低めを引っ張るには、より急角度のスイング軌道が必要になる」と解説している。



内角低めからの本塁打で逆方向に飛んだのは、開幕週末に放ったメジャー初本塁打の1本のみ。



その数週間後、岡本は打席での立ち位置を後ろに下げ、バットの芯を前で出す時間を確保したことで、引っ張った飛球が急増した。



打球の27%が引っ張った飛球で、これはメジャーの強打者の中で上位10%に入り、打球300以上の打者179人中18位にランクインしている。



来季の見通しも明るい。



ファングラフスのデプスチャートは、岡本の2027年の本塁打を28本と予測。



これはブルージェイズの打者で最多タイで、ブライス・ハーパー内野手やフェルナンド・タティスJr.外野手と同じ数字だ。



長年読売ジャイアンツの主砲として活躍した岡本について、同メディアは「日本で長く積み上げてきた長打力は、すでにメジャーでも通用している」と主張。



その上で「これからも岡本の雄大なゴルフスイングをもっとたくさん見たい」と期待を寄せている。



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