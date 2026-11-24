







鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスからフリーエージェント（FA）となった32歳の鈴木誠也外野手を巡り、シアトル・マリナーズが獲得に強い意欲を見せているようだ。本命とみられていたトロント・ブルージェイズが争奪戦で後れを取る可能性があると、米メディア『ヘビー』が報じている。

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ブルージェイズは今オフ、外野の長距離砲と投手の補強を目指すとみられている。



中でも鈴木との結びつきは強く、多くの関係者が同球団を最有力候補と考えていた。



ところが、カナダメディア『スポーツネット』のベン・ニコルソン＝スミス記者は「野手市場の関係者によると、右打者の需要は非常に高く、鈴木とランディ・アロザレーナにとっては好材料だ」と主張。



さらに「マリナーズは鈴木の獲得に非常に意欲的だという声もある。鈴木はブルージェイズにとっても最適な選手だ」と記している。



同メディアも「鈴木はブルージェイズにぴったりの選手であり、獲得を逃せば大きな痛手となるだろう」と評した。



鈴木は今季、打率.270、26本塁打、86打点をマーク。











メジャーキャリア最高のシーズンとなった2025年には32本塁打、103打点を記録した実力者だ。



鈴木の26本塁打は今季のブルージェイズならチーム2位に相当する。



OPS.841は、同球団の規定打席到達者のトップを80ポイント近く上回る数字だ。



FA市場は動き始めたものの、ブルージェイズはまだ大きな補強に踏み切っていない。



12月1日にはロックアウトが迫っており、今後は交渉が一気に加速する可能性もある。



同メディアは「ブルージェイズが鈴木を獲得できるかどうかは、まだわからない」と結んでいる。



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