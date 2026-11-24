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ロサンゼルス・ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手について、フィラデルフィア・フィリーズのブランドン・マーシュ外野手とのトレード案が浮上した。ドジャースは若く安価な外野手を獲得しながら守備力を改善でき、フィリーズは右の長距離打者を補強できるという。米メディア『TBOH』のネルソン・エスピナル記者が11月21日（日本時間22日）に言及した。



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フィリーズは現在、外野陣の再編が大きな課題となっており、鈴木誠也外野手や佐藤輝明選手らのような大物を加えることが理想とされている。ただし、市場には有力外野手の数が限られており、さらにフィリーズはファームの層も厚くないため、スター選手をトレードで獲得することも簡単ではない。



そこで、2027年限りで契約が一区切りとなるヘルナンデスの獲得が浮上した。ヘルナンデスはドジャース加入後の3年間、1689打席で打率.262、出塁率.320、長打率.464を記録し、チームの成功を支える打者の1人だ。



一方で、現在のドジャース外野陣にはカイル・タッカー外野手、アンディ・パヘス外野手、ホスエ・デポーラ外野手らがいる。34歳のヘルナンデスを控えとして置くより、残る2027年分の契約を利用してトレードに動く方が合理的だろう。



動向に注目の集まるヘルナンデスについて、エスピナル氏は「フィリーズがワールドシリーズを制覇したいなら、あらゆる補強が必要だ。もし彼の高額な1年契約がその目標達成に役立つのであれば、どんな代償を払っても価値があるだろう」と言及した。



これまで大谷翔平選手らと強力な打線を形成していたヘルナンデス。チームの高齢化という課題を解消するために、今オフでドジャースを離れることは十分に考えられるだろう。











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