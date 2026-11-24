捕手だけでなく一塁・三塁でも起用される左の強打者。今季は140試合に出場し、15本塁打、自己最多の74打点を記録した。28歳で迎えたFA市場では、打線強化を狙う球団から注目されそうだ。

自己最多74打点の強打者が国内FA市場へ

坂倉将吾

[caption id="attachment_270014" align="aligncenter" width="1200"] 広島東洋カープの坂倉将吾（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：177cm／91kg

・生年月日：1998年5月29日（28歳）

・経歴：日大三高

・ドラフト：2016年ドラフト4位（広島）

・今季成績：140試合出場、打率.251（505打数127安打）、15本塁打、74打点、3盗塁

今オフのFA市場で、野手の注目株の1人となっているのが坂倉将吾だ。今季は自己最多の74打点を記録し、28歳という年齢も魅力。打力のある野手を求める球団にとって、有力な獲得候補となりそうだ。

日大三高から2016年ドラフト4位で広島に入団すると、高卒1年目から一軍の舞台を経験。

捕手登録ながらも打力を買われ、一塁や外野を兼任して出場機会を増やした。

高卒5年目の2021年にスタメンへ定着し、132試合の出場で打率.315、12本塁打、68打点を記録。翌2022年には自己最多の16本塁打を放つなど、2024年まで4年連続で2桁本塁打をマークした。

しかし、昨季は104試合の出場で打率.238、5本塁打、37打点にとどまった。

国内FA権を取得した今季は140試合に出場し、打率.251、15本塁打、自己最多の74打点を記録。2024年以来2年ぶりとなる2桁本塁打をマークした。

また、今季は捕手登録ながら一塁や三塁での起用が増加。一塁で83試合、三塁で66試合に守備出場した一方、捕手としての出場は20試合にとどまった。移籍先での守備位置や起用法も、去就を左右する要素となりそうだ。

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