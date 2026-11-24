7月に受けたトミー・ジョン（TJ）手術からの復帰を目指しているオリックス・小木田敦也投手が、来年1月初旬のマウンド入りに向け順調なリハビリを進めている。

「今日、久々に来ましたが、早く戻ってきたいですね。その気持ちはだれよりもあります」。11月22日のファンフェスタが終わった京セラドームの地下駐車場で、小木田が目を輝かせた。

小木田は秋田県出身。角館高、TDKから2021年ドラフト7位でオリックスに入団。22年はリーグ優勝、日本一に貢献し、23年は38試合に登板し4勝7ホールドでリーグ3連覇に貢献した。しかし、ひじなどの故障に苦しみ、25年4月にTJ手術を受けた後、同年12月と26年3月に相次いでクリーニング手術を受け、7月2日には2度目のTJ手術を受けた。

2年間に4度目の手術。育成選手として再起を目指す小木田には厳しい試練だったが、自身の体から移植した靭帯を人工靭帯で補強するハイブリッド方式の手術が奏功。「痛みがなければ、ちょっとずつ（強度を）深めていっていいよ、という感じ」（小木田）でリハビリが進み、現在は50㍍以上の距離での遠投やキャッチボールなどに取り組んでいる。

「本当に、前回の手術後とは違いすぎるほどひじの状態がいいんです。全く不安要素がなくリハビリを進めることができています」と小木田は明るい表情で語る。「オフは今まで以上のパフォーマンスが出せるような体作りをしていきたい」と意気込みながらも、メリハリをつけた練習を心掛ける。手術を重ねたことでリハビリ組の中でも大きく出遅れた。「その悔しさがあるので、去年は体作りを焦り過ぎたんです。休みもあまり作らずやった結果があまりよくなかった」。年末年始も地元秋田に帰省せず取り組んだが、結果が伴わなかったという反省があるからだ。

「今年はゆっくりする期間も設けます。去年は本当に、気持ち的にも体的にも余裕がなかったんです。しっかりと調整してキャンプに臨み、まずは小木田もいるよ、というところを首脳陣や選手、ファンの皆さんにみてもらえる状況を作りたいと思います」。痛みなどの不安なく順調に進むリハビリに、心身ともに余裕が生まれた。同学年の山崎颯一郎投手は今季、52試合に登板して完全復活を果たし宇田川優希投手はTJ手術後、実戦復帰直前まで回復した。“小木田世代”の復活へ最後のピースが間もなく揃う。

取材・文＝北野正樹