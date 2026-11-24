レギュラーシーズンをリーグ2位で終え、CSファーストステージで敗退した2026年の読売ジャイアンツ。今秋のドラフト会議では高校生を中心に指名し、将来への布石を打った。一方、松井秀喜新監督のもとで巻き返しを図る来季へ向けては、即戦力の補強も欠かせない。本稿では、先発右腕と長距離砲を軸に、FAや新外国人選手の候補を考察する。（文・田中凌平）［1/2ページ］

戸郷翔征、山﨑伊織が復活しても足りない？ 巨人が補強すべき“先発右腕”

[caption id="attachment_303047" align="aligncenter" width="1200"] 読売ジャイアンツの戸郷翔征（左）と山﨑伊織（写真：産経新聞社）[/caption]

今オフ、巨人がまず補強すべきは先発右腕だろう。

左腕は駒がそろっている。今季チームで唯一規定投球回に到達した井上温大を筆頭に、竹丸和幸、小笠原慎之介がいる。さらに来季は、故障から復帰を目指す横川凱や、二軍で9勝4敗、防御率1.82を記録した又木鉄平、シーズン終盤に可能性を示した代木大和にも期待が持てる。

一方、右腕にはシーズンを通してローテーションを守った投手がいなかった。本来なら柱となるべき戸郷翔征と山﨑伊織は、ともに故障に苦しんだ。田中将大、則本昂大のベテラン勢も安定した結果を残せず、西舘勇陽も好不調の波が大きかった。

もちろん、戸郷と山﨑が万全の状態で来季を迎えるのが理想だ。だが、仮に2人が復調したとしても、井上、竹丸、小笠原と合わせて先発候補は5人。6人で先発ローテーションを回すことを考えれば、もう1枚は欲しい。

2人の回復が遅れた場合の備えという意味でも、先発右腕の補強は急務と言えるだろう。

FA市場に森下暢仁と髙橋光成 巨人が獲得したい“ローテーションを守れる右腕”

[caption id="attachment_303048" align="aligncenter" width="1200"] 広島東洋カープの森下暢仁（左）と埼玉西武ライオンズの髙橋光成（写真：Getty Images、産経新聞社）[/caption]

そこで獲得を狙いたいのが、FA宣言した広島東洋カープの森下暢仁と、埼玉西武ライオンズの髙橋光成だ。

森下は大分商、明治大を経て、2019年ドラフト1位で広島に入団。7年間で通算60勝59敗、防御率2.84を記録している。

ただ、森下の真価は勝敗の数字以上に、長いイニングを投げ抜くスタミナと安定感にある。入団1年目の2020年に18試合で122回2/3を投げると、以降は毎年20試合以上に登板。2022年には178回2/3を投げた。

今季は7勝11敗、防御率3.60と苦しんだ森下だが、1年間ローテーションを任せられる計算の立つ先発こそ、今の巨人が最も必要としている存在だろう。

髙橋は前橋育英高から2014年ドラフト1位で西武に入団。2019年以降の8シーズンで登板数が20試合を下回ったのは、15試合だった2024年のみだ。森下と同様、年間を通じてローテーションを任せられる点が魅力と言える。

ただし、海外FA権を行使した髙橋はメジャー挑戦を最優先に考えているとされる。国内移籍の可能性も残されているのであれば、巨人もぜひ獲得に動いてほしい。

戸郷と山﨑も、万全であれば長いイニングを投げ、1年間ローテーションを守れる力を持つ投手だ。2人の復活に加えて森下か髙橋が加われば、今季終盤に疲れが見えた救援陣の負担を減らしながら、勝ち星を積み重ねることができるだろう。

[caption id="attachment_303044" align="aligncenter" width="1200"] 読売ジャイアンツの松井秀喜監督（写真：産経新聞社）[/caption]

レギュラーシーズンをリーグ2位で終え、CSファーストステージで敗退した2026年の読売ジャイアンツ。今秋のドラフト会議では高校生を中心に指名し、将来への布石を打った。一方、松井秀喜新監督のもとで巻き返しを図る来季へ向けては、即戦力の補強も欠かせない。本稿では、先発右腕と長距離砲を軸に、FAや新外国人選手の候補を考察する。（文・田中凌平）［2/2ページ］

103本塁打に終わった巨人打線 FA宣言の坂倉将吾は“岡本和真の代役”となるか

[caption id="attachment_270014" align="aligncenter" width="1200"] 広島東洋カープの坂倉将吾（写真：産経新聞社）[/caption]

今季の巨人には、一発の怖さが欠けていた。岡本和真が抜けた今季、チーム最多本塁打はボビー・ダルベックの25本。2位のトレイ・キャベッジは13本にとどまり、シーズンを通して打線の中軸を担うには物足りなかった。

チーム本塁打は103本でリーグ4位に終わり、阪神タイガース、横浜DeNAベイスターズには22本の差をつけられた。

今オフのFA市場で長打力を備えた野手といえば、広島の坂倉将吾が筆頭候補の1人だろう。ただ、坂倉の今季の本塁打は15本。好打者ではあるが、本塁打を量産する長距離砲とは言い難い。今の巨人に必要なのは、岡本のように一振りで試合を決められる打者だ。

守備位置も、巨人に二の足を踏ませる要因になり得る。坂倉は捕手を中心に、一塁や三塁での出場経験もある。しかし、捕手には大城卓三、岸田行倫、小林誠司らがそろい、一塁と三塁にも残留交渉が見込まれるダルベックをはじめ、坂本勇人、石塚裕惺、増田陸、リチャードがひしめく。

ポジションが重なる中で、人的補償のリスクを負ってまで獲得に動くべきかは疑問が残る。

長距離砲は新外国人が現実的か “松井巨人”が模索する打線再建の一手

[caption id="attachment_303049" align="aligncenter" width="1200"] （左から）ニューヨーク・メッツのクリストファー・モレル、ボストン・レッドソックスの吉田正尚、アリゾナ・ダイヤモンドバックスのヘスス・サンチェス（写真：産経新聞社）[/caption]

そうなると、長距離砲の補強は新外国人選手が現実的な選択肢になる。来季の外国人枠はまだ流動的だが、契約状況や起用法次第では、野手を加える余地もあるだろう。

追い風となる可能性があるのが、メジャーリーグの動向だ。現行の労使協定は日本時間12月2日に失効する予定で、新協定の交渉が難航している。合意に至らなければロックアウトに突入する可能性もあり、選手の去就や補強市場への影響が注目される。

中日ドラゴンズがロサンゼルス・ドジャースからライアン・ウォードを獲得したように、アメリカでプレーしていた選手がNPBを選択するケースもある。

現在、NPB移籍の可能性が報じられている選手には、メジャー通算81本塁打を記録している元アリゾナ・ダイヤモンドバックスのヘスス・サンチェスや、同75本塁打でニューヨーク・メッツからノンテンダーとなったクリストファー・モレルらがいる。

来季からセ・リーグにも指名打者（DH）制が導入されるため、守備面の課題があっても、打撃力を優先して獲得を狙うのも一つの方法だろう。

また、ボストン・レッドソックスの吉田正尚にも、トレードや放出の可能性が報じられている。現時点でNPB復帰が決まったわけではないが、仮に日本球界への復帰を選ぶなら、獲得に動くのも面白い。

オリックス・バファローズ時代からの実績は十分であり、外野手としてもDHとしても戦力になることが期待できる。ただし、吉田は本塁打を量産するタイプではないため、長距離砲の補強とは分けて考える必要があるだろう。

来季の巨人は、今季途中から指揮を執った橋上秀樹監督代行に代わり、松井秀喜新監督が就任する。さらに、高橋由伸ヘッドコーチ、清水隆行打撃チーフコーチ、二岡智宏打撃コーチも新体制を支えることになった。

巨人ファンの期待が例年以上に高まっているのはもちろん、野球ファン全体、さらにはしばらく野球から離れていた人たちまでもが注目する新体制と言えるだろう。

2024年にリーグ優勝を果たしたものの、日本一からは2012年を最後に遠ざかっている巨人。新首脳陣は、いずれもチームが圧倒的な強さを誇った時代に主力として活躍した顔ぶれだ。

現有戦力の育成はもちろん、即戦力補強で先発右腕と長距離砲の穴を埋めることができれば、松井監督が4番に座っていた頃のような“強い巨人”の復活も見えてくる。新体制の1年目を優勝で飾るためにも、今オフの補強は大きな意味を持つことになりそうだ。

【著者プロフィール】

田中 凌平

1992年生まれ。ライター。年間でNPB12球団の本拠地を巡ることもあるほどの野球好き。巨人やMLBを中心に、陸上、水泳など多岐にわたる競技を執筆。五輪の取材経験も持つ。

【了】