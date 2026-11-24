







読売ジャイアンツ 最新情報



読売ジャイアンツは24日、リチャード内野手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



リチャードは沖縄尚学高を経て、2017年育成ドラフト3位で福岡ソフトバンクホークスに入団。持ち前の長打力を武器に、2020年から2024年までウエスタン・リーグで5年連続となる本塁打王に輝いた。



2025年5月にトレードで巨人へ移籍すると、同年は加入後77試合に出場。232打数49安打、打率.211ながら、自身初の2桁となる11本塁打を放ち、39打点を記録するなど、長距離砲として存在感を示した。



さらなる飛躍が期待された今季は、一軍で14試合の出場にとどまった。34打数6安打、打率.176、3本塁打、7打点と、限られた出場機会の中で持ち味の長打力を見せたものの、前年を大きく下回るシーズンとなった。



一方、ファームでは55試合に出場し、156打数40安打、打率.256、12本塁打、38打点を記録。出塁率.385、長打率.551、OPS.937と、一軍再昇格へ向けて持ち前のパワーを発揮した。



来季はファームで示した長打力を一軍でも発揮し、再び打線の中軸争いに加わりたいところだ。

















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