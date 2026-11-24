阪神は中日からFA宣言した上林誠知外野手の獲得を発表した。

阪神の外野手事情で言えば、センター・近本光司、ライト・森下翔太がレギュラーに君臨するが、レフトは長年の課題だ。今季も前川右京、高寺望夢などが起用され、近本が故障で離脱した時には高寺がセンターのポジションで出場するなどしたが、外野のポジションを掴んだとは言い難い。

近年は若手の成長に期待してか、FAで選手を補強することはあまりなかったが、ここへきて上林を獲得。上林も昨季134試合に出場して、打率.270、17本塁打、52打点、27盗塁の成績を残したが、今季は故障の影響もあり25試合の出場にとどまった。故障が多く、年間通して一軍でプレーするシーズンが少ないのはネックではあるが、シーズン通してプレーした時にはきっちりと成績を残している。

来季からセ・リーグにも指名打者制が採用され、野手の出場が一人増えることで、選手層に厚みを持たせる意味もありそうだ。ただ、上林の獲得はこれまでチャンスの多かった若手選手には、多くのチャンスが残されていない可能性が高い。さらに内外野できる中川圭太をFA補強を目指している報道もある。レフトのレギュラーを目指しが若手・中堅外野手の意地を見せることができるか。