







鈴木誠也 最新情報

岡本和真内野手が所属するトロント・ブルージェイズは今オフ、タリック・スクーバル投手の獲得を目指していた。惜しくも争奪戦には敗れたが、同投手用の資金を使って、鈴木誠也外野手の獲得を目指す可能性があるかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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各報道によると、ブルージェイズはスクーバル獲得へ向け、9年4億ドル規模の大型契約を提示。ただ、9年4億5000万ドルのオファーをかけたメッツと契約合意に至ったという。



同メディアは「鈴木の安定した打撃成績はFA市場でも高く評価されるだろう。契約期間は4〜5年と予想されており、年俸は2500万〜3000万ドルに達する可能性がある。彼の獲得には複数球団が関心を示すとみられるが、理想的な移籍先となる5球団を見ていこう」としつつ、ブルージェイズを含めた5球団の移籍可能性に言及。



ブルージェイズについては、「外野の補強を必要としているブルージェイズにとって、鈴木の獲得は大きな戦力アップとなる。昨季ワールドシリーズ進出を果たした一方、今季はポストシーズン進出を逃した。来季のポストシーズン復帰へ向け、安定した打撃力は頼りになるだろう。チームはスクーバル争奪戦で最終候補に残っていたと報じられているが、彼の獲得を逃したことで、今度は鈴木に全力を注ぐ可能性がある」と指摘している。











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