23日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏と佐伯貴弘氏が、ヤクルトから戦力外となった小澤怜史について言及した。

小澤は17日にバンテリンドームナゴヤで開催された『エイブル トライアウト2026～挑め、その先へ～』に出場し、シート打撃では矢野雅哉を空振り三振、続く石垣勝海を投飛、最後は岡田悠希に四球を与えた。

齊藤氏は「まだ年齢的には28歳で、2回目のトライアウトを受ける気持ちもわかりますよね。一昨年までヤクルトで先発でローテーションを守ったり、セットアッパー、ロングイニング投げたりして活躍したピッチャー、もう1度支配下選手になって欲しい期待はある。投げているボール自体は悪くない。あとは気持ちだけだと思いますよ」と話した。

佐伯氏は「バッター目線なんですけど、独特の変化をするんですよ。ああいう球を見逃されてボールになって四球をおそれて、真ん中近辺に投げて痛打される。そう言うシーンをたくさん見たので、トライアウトの時みたいに四球を恐れずバンバンバッターに投げ込めば、また花が開くと信じています。向かってこられたら嫌です。細工する小沢選手は見たくないです。向かっていく彼が見たいです」と力を込めた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』