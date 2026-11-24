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読売ジャイアンツは24日、戸郷翔征投手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



戸郷は聖心ウルスラ学園高を経て、2018年ドラフト6位で巨人に入団。プロ2年目の2020年に9勝を挙げて先発ローテーションに定着すると、2022年から2024年まで3年連続で12勝を記録するなど、チームの先発陣を支えてきた。



2022年と2024年には最多奪三振のタイトルを獲得。2024年5月24日の阪神タイガース戦では、甲子園で9回を無安打に抑え、史上89人目、通算101度目となるノーヒットノーランを達成した。



昨季は21試合に登板して8勝9敗、防御率4.14と苦しんだが、巻き返しを期した今季は14試合に先発。80回を投げて5勝3敗、24四球、82奪三振、30失点、22自責点、防御率2.48と、登板数こそ限られたものの防御率を大きく改善した。



シーズン途中には左太もも裏の肉離れで約2か月戦列を離れたが、9月に一軍復帰。シーズン終盤には先発として再び白星を挙げ、復調を印象づけた。



プロ通算では157試合に登板し、980回2/3を投げて68勝47敗、875奪三振、防御率2.88。



来季こそ年間を通してローテーションを守り、再び二桁勝利を目指したいところだ。

















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