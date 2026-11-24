RIZAPは、「chocoFIT ソイプロテイン 黒糖きなこ風味」を11月24日からchocoZAPオンラインストアやAmazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングで順次販売する。内容量は1kgで、1回30g使用した場合は約33回分となる。希望小売価格は3,218円。

chocoFIT ソイプロテイン 黒糖きなこ風味

近年、健康意識の高まりからプロテインを日常的に取り入れる人が増える一方、原料費の高騰や円安の影響を受け、ホエイプロテインを中心に価格が上昇しているという。RIZAPによると、数年前までは1kgあたり3,000円台が一般的だったものの、昨今では5,000円以上の商品も珍しくないとしている。

そこで同社が着目したのが、良質なたんぱく質であり、比較的価格が安定しているというソイ(大豆)。「続けやすい価格」と「毎日飲み続けたくなるおいしさ」の両立を目指し、新商品を開発した。

味は「黒糖きなこ風味」。ソイプロテイン特有の風味を無理に消すのではなく、同じ大豆原料である「きなこ」を組み合わせることで、素材の風味を生かしたという。さらに黒糖のコクのある甘みを加え、和風スイーツのような味わいを目指した。

また、溶けにくさを抑えた原料を選定することで、ダマになりにくく、さらりとした喉ごしに仕上げたとしている。

栄養面では、1回30gあたりたんぱく質21.36g、糖質3.69gを含む。エネルギーは113.37kcal、脂質1.35g、食物繊維0.51g、食塩相当量1.06gとなっている。

価格は1kgで3,218円で、1回30gあたりに換算すると約97円。同社は、ビタミンやミネラルなどの添加成分を上乗せしない「引き算の設計」にすることで、コストを抑えたとしている。

chocoFIT ソイプロテイン 黒糖きなこ風味

■商品概要

・商品名：chocoFIT ソイプロテイン 黒糖きなこ風味

・名称：粉末たんぱく含有食品

・内容量：1kg(約33回分)

・たんぱく質：1回30gあたり21.36g

・糖質：1回30gあたり3.69g

・希望小売価格：3,218円(税込)

・発売日：2026年11月24日

・販路：chocoZAPオンラインストア、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど