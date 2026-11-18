RIZAPグループは11月13日、2027年3月期第2四半期(2026年4月～9月)の決算説明会を開催した。代表取締役社長の瀬戸健氏が登壇し、上期の業績に加え、chocoZAPの出店再加速と品質改善、海外展開、RIZAP建設事業などを説明した。

営業利益は前年同期並みを確保、最終損益は46.3億円改善し黒字転換

冒頭、瀬戸氏は上期の連結業績を紹介。売上収益は751億円(前年同期比93.2％)、営業利益は28.8億円(同96.7％)となった一方、最終利益は前年同期から46.3億円増の4.1億円となり、黒字に転換した。

売上収益が減少した要因として、REXTへのランサムウェア攻撃による8～9月の売上影響や、不採算店舗の撤退、湘南ベルマーレの事業譲渡などが挙げられた。一過性要因などを調整した売上収益は前年同期比99.1％となった。

営業利益が前年同期並みとなったのは、「10月以降の大規模出店に伴う先行的な投資」に加え、巡回スタッフの増員、マシンの自社開発体制の整備、リニューアルといった店舗環境への投資を積極的に行ったためだと説明した。

瀬戸氏は、キャッシュフロー(CF)についても触れ、営業CFが101.7億円だったと説明した。前期は在庫を絞る計画を立て、キャッシュの創出を実現した一方、今期はグループ会社「REXT」のトレーディングカードやエンターテインメント事業など、成長している事業で戦略的に在庫を積み増しており、これが営業CFに影響したという。また、投資CFには、chocoZAPの新規出店が織り込まれていると話した。

chocoZAP「第2章」へ、品質改善を経て月120店舗の出店を計画

2026年5月の通期決算で打ち出した「chocoZAP 第2章」にも言及した。chocoZAPでは上期に191店舗を出店し、前年同期の34店舗を大きく上回った。

出店は10月から本格的に加速。9月は56店舗、10月は88店舗を出店し、11月は110店舗、12月は120店舗を予定している。

会員数は117.6万人で、前四半期の116.7万人から増加した。今後は出店の加速に伴い、会員数も伸びる計画だ。

上期に出店が遅れた理由について、瀬戸氏は、単に手をこまねいていたわけではなく、出店に足る品質と顧客満足度を整えることを優先したためだと説明。準備に時間を要したものの、10月以降は出店を一気に加速できる状態になったという。

店舗品質の改善では、マシン修理の内製化や巡回スタッフの増員などを実施。マシン故障の約8割を内製で対応するとともに、巡回スタッフの人数を約2倍に増やした。

その結果、修理リードタイムは6.19日から4.97日に短縮。30日以上修理できていない長期故障は83％減少し、マシン故障率は2025年5月の3.16％から、2026年10月には過去最低の1.59％まで低下した。

Google口コミの平均評価も、前年を100とする指数で13％上昇するなど、店舗に対する評価も改善。退会率も6月の一時的な上昇を経て、7月以降は低下している。

海外店舗は34店舗に、香港ではchocoZAPを「生活の拠点」として展開

海外では、アジア5カ国・地域で34店舗(うち香港27店舗)を展開しており、今後は出店をさらに加速していく方針だ。

香港では、住まいに「もう1部屋」を加える新たなライフスタイルとして「1K＋C」を展開。洗濯、仕事、運動、くつろぎなどの機能を住まいのすぐそばで利用できる生活拠点としてchocoZAPを位置づけている。

住宅1戸あたりの平均面積は、東京の約64平方メートルに対し、香港は約37平方メートルと、約6割の広さとなっている。そのため、洗濯・乾燥機や浴室といった住まいの機能を自前でそろえるのが難しく、「所有から使用へ」とアウトソーシングするニーズがあると話す。

マレーシアではchocoZAP史上最大となる約222坪の店舗を開業。韓国では仕事と運動を組み合わせた新業態「RIZAP LOUNGE 江南店」を展開する

マレーシアでは、10月1日に2号店「chocoZAP SS15店」を開業。一棟丸ごと3フロア・約222坪の、chocoZAP史上最大の店舗で、1階にはトレーニングや美容、2階にはリラクゼーションやコワーキング、3階にはエンターテインメント関連のサービスを設けている。

韓国では8月31日に新業態「RIZAP LOUNGE 江南店」をオープン。ワークスペースや個室、マッサージチェアなどに加え、トレッドミルも備え、仕事と運動を組み合わせた新たな空間を展開している。

既存店をリニューアル、AI活用や自治体・企業との連携も拡大

既存店のリニューアルも進めている。マシンの機種数は9から最大25に増やし、マシン台数も36％増加。女性専用店舗への転換を含め、11月9日時点で237店舗のリニューアルを実施した。

リニューアル後の店舗では、週の合計滞在時間が16.3％増加し、来館回数も5.1％増えたという。

商業立地にとどまらない出店余地を広げるため、自治体、企業、住まいとの連携も進める。

高知県日高村とは包括連携協定を締結。高齢者健康センターを官民連携のコンビニジムとして、無人のchocoZAPにリニューアルし、2027年2月のオープンを予定している。コミュニティバスの停留所も新設するなど、地域住民の健康増進につなげる。

企業との連携では、ＳＯＭＰＯグループの社員約1万人がchocoZAPの法人会員として利用を開始。運動を通じた体調不良やメンタル不調の改善効果、それに伴う生産性低下の抑制について検証を進めている。プレゼンティーイズム(体調不良を抱えながら働くことによる生産性低下)の改善による経済価値は、1人当たり最大で月5,640円としている。

瀬戸氏は「個人の健康増進だけでなく、企業の生産性向上への寄与も検証し、運動の価値を広めていきたい」と語った。

住まいとの連携では、10月1日に初のマンションとのコラボ店舗「chocoZAP ワコーレ北本店」をオープン。休止していたマンションの共用トレーニングルームを再生し、地域にも開放している。分譲マンションには有効に使われていない共用スペースも多く、運動施設を併設することで物件の価値向上にもつながると話す。同様のポテンシャルのある場所は全国にあるとみて、今後も推進する考えを示した。

AIを活用した店舗運営の効率化にも取り組む。店舗の情報や業務を自社開発の基幹システム「ちょこあ」に集約するほか、AIカメラを活用して故障の疑いがあるマシンを検知し、修理完了まで管理する仕組みを導入している。

AIカメラでは故障の疑いを月約110件検知。問い合わせ件数も28％減少した。今後は「AI店長」を中心に、店舗運営の指揮・命令を一元化していく。

RIZAP建設を「成長の柱」に、外部企業から11業態を受注

2026年4月に発表したRIZAP建設事業では、グループ人材のリスキリングなどを進めている。11月1日時点のグループ人材は、バックオフィスを含め約220人となった。

外部企業からは、医療、飲食、オフィスなど11業態の店舗づくりを受注。RIZAPグループ内だけでなく、外部案件でも実績を積み上げている。

瀬戸氏はRIZAP建設を「成長の大きな柱」と位置づけ、専門性の高い企業をグループに迎え入れ、建設のバリューチェーンをグループ内で完結させる構想を掲げている。

東証プライム上場へ、約175億円のリファイナンスを予定

説明会の終盤には、東京証券取引所プライム市場への上場に向けた取り組みについて説明した。

RIZAPグループは、2期連続の最終黒字で安定化した財務基盤を背景に、主要銀行のバックアップを受け、約175億円のリファイナンスを予定している。関連当事者取引等を解消し、上場に向けた課題の一つを解決する狙いだ。

なお、リファイナンスの一部は12月に分割して実行される可能性があるとしている。

東京証券取引所プライム市場への上場申請の時期は未定で、現時点で上場が保証されているものではない。