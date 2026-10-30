ヴァルテックスは、chocoZAPライセンス商品「チョコザップ監修 チョコスリムインソール」を、TBSにて11月1日(日)午後3時から放送のショッピング特番「全部買えます! 淳の爆売れ大調査」で紹介する。

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※一部地域を除く

近年、健康意識の高まりを背景に、日常生活の中で手軽に運動を取り入れたいというニーズが広がっている。同商品は、chocoZAPが提案する「誰でも簡単に始められる健康習慣」の一環として展開されるトレーニングアイテムだ。

RIZAPトレーナーが監修しており、普段履いている靴に入れて歩くだけで使用できる。ハードなトレーニングをいきなり始めるのではなく、日常の「歩く」動作を活用し、無理なく続けやすい運動習慣をサポートするという。

普段履いている靴に入れて使用できる

インソールにはやわらかゲル素材を採用。足元を少し柔らかくすることで、さまざまな筋肉への刺激を促す設計としている。非使用時と比較して、内転筋の筋活動量は143％、腹直筋は123％、後脛骨筋は117％となったほか、酸素摂取量は115％に増加したとしている(これらの数値はいずれもメーカー調べ。使用による効果には個人差がある)。

運動靴だけでなく革靴などにも対応しており、運動時はもちろん、通勤や買い物といった日常の場面でも使用できる。サイズはMとLの2種類を用意し、自分の靴に合わせてカットして調整することが可能だ。

靴のサイズに合わせてカットして調整できる

ただし、ヒールが極端に高い靴や特殊な形状の靴では、使用できない場合があるとしている。

なお、詳細はTBSショッピングの番組ページで案内している。商品は番組のオンエア開始と同時に販売される予定。

全部買えます! 淳の爆売れ大調査」番組ページ