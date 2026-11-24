巨人は24日、石井琢朗コーチの役職名を巡回コーチから巡回野手総合に変更すると発表した。また、監督・コーチの来季の背番号も決まった。
▼ 一軍
監督：松井秀喜 『90』
ヘッドコーチ：高橋由伸 『88』
打撃チーフコーチ：清水隆行 『80』
打撃コーチ：二岡智宏 『71』
ディフェンスコーチ：川相昌弘 『78』
内野守備走塁コーチ：吉川大幾 『76』
外野守備走塁コーチ：亀井善行 『79』
投手チーフコーチ：杉内俊哉『81』
投手コーチ：内海哲也 『77』
バッテリーチーフコーチ：村田善則 『74』
▼ 二軍
監督：会田有志 『70』
打撃チーフコーチ：金城龍彦 『87』
打撃コーチ：ゼラス・ウィーラー 『86』
内野守備走塁コーチ：脇谷亮太 『85』
外野守備走塁コーチ：鈴木尚広 『82』
投手チーフコーチ：野上亮磨 『72』
投手コーチ：古川祐樹 『73』
バッテリーコーチ：田口昌徳 『89』
▼ 三軍
監督：高木康成 『83』
打撃コーチ：大田泰示 『100』
内野守備走塁コーチ：湯浅大 『106』
外野守備走塁コーチ：立岡宗一郎 『107』
投手チーフコーチ：大竹寛 『104』
投手コーチ：西村健太朗 『101』
バッテリーコーチ：市川友也 『102』
▼ 巡回
巡回野手総合コーチ：石井琢朗 『75』
巡回投手コーチ：久保康生 『84』