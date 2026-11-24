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読売ジャイアンツは24日、2027年シーズンの監督・コーチ陣27人の背番号を発表した。松井秀喜新監督は「90」、高橋由伸ヘッドコーチは「88」に決まった。



来季から一軍を率いる松井監督は、巨人の監督として初めて指揮を執る。現役時代にチームメートだった高橋氏がヘッドコーチに就任し、清水隆行氏が打撃チーフコーチ、二岡智宏氏が打撃コーチを務める。



背番号は清水氏が「80」、二岡氏が「71」となった。



そのほか、一軍投手チーフコーチの杉内俊哉氏は「81」、ディフェンスチーフコーチの川相昌弘氏は「78」に決定。二軍監督の会田有志氏は「70」、三軍監督の高木康成氏は「83」を背負う。



また、石井琢朗氏の役職名が「巡回打撃コーチ」から「巡回野手総合コーチ」に変更されたことも発表された。背番号は「75」となる。



来季の首脳陣は、一軍10人、二軍8人、三軍7人、巡回2人の計27人体制。松井新監督のもと、往年の主力選手らが指導者として集結し、リーグ優勝と日本一奪回を目指す。



















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