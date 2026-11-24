◆ 今季2桁勝利のペラルタ、ロジャースら熱視線

トロント・ブルージェイズがフレディ・ペラルタ投手（30）、トレバー・ロジャース投手（29）ら先発投手の獲得に関心を示している。現地時間23日、『スポーツネット』のベン・ニコルソンスミス記者が報じた。

ブルージェイズはFA市場最大の目玉とされた左腕タリク・スクバルの獲得に乗り出し、9年総額4億2000万ドルのオファーを提示していたことが報じられた。しかし、スクバルは前日22日にメッツと4億5000万ドルで契約合意。争奪戦に敗れたブルージェイズは他の先発投手に焦点を移すこととなった。

中でもトップターゲットと見られているのが、同地区王者レイズからFAとなっている右腕ペラルタ。2023年から4年連続で2桁勝利を挙げ、昨季はナ・リーグ最多の17勝を記録。今季はメッツとレイズで計10勝11敗、防御率4.42の成績を残し、ポストシーズンではア・リーグ優勝決定シリーズのMVPに輝いた。

同じくア・リーグ東地区で対峙した左腕ロジャースも獲得候補に挙げられている。ロジャースは2024年途中からオリオールズに加入し、昨季は18試合の登板ながら9勝、防御率1.81の好成績をマーク。今季は自己最多の30先発でキャリア初の2桁勝利を達成し、防御率4.03を記録した。

チームは打線強化を今オフの最優先としているものの、ディラン・シースやトレイ・イェサベージに並ぶエース級投手の補強を模索。パドレスからFAのマイケル・キング、西武からポスティングの平良海馬らにも興味を持っているようだ。