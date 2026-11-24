広島は24日、河野佳投手と支配下選手契約を締結したと発表した。背番号は『70』に決まった。

河野は球団公式ホームページを通じて「まずは、支配下契約を結ぶことができて、ほっとしています。シーズン中に支配下契約を勝ち取ることができなかった悔しさがあるので、来年一軍で活躍できるよう頑張ります」とコメント。

河野は22年ドラフト5位で広島に入団するも、昨季オフに戦力外通告を受け、今季から育成契約に。今季はファームで25試合・111回2/3を投げ、8勝3敗、防御率2.01だった。