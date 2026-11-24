







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



23日にみずほPayPayドーム福岡で開催された福岡ソフトバンクホークスのOB戦「王レガシースペシャルマッチ」で、本多雄一コーチが現役時代を彷彿とさせる華麗な守備を披露した。



王会長レジェンド軍の「2番・二塁」で出場した本多は、二遊間に飛んだ打球に素早く反応。二塁ベースへ鮮やかなグラブトスを決め、併殺プレーを完成させた。



このプレーをDAZNベースボールの公式Xが動画で公開。「美しい」「まさに現役さながら」「本多雄一氏 グラブさばきは健在」と紹介し、往年の名手による好プレーを伝えた。



本多は打撃でも存在感を発揮。初回に右中間への三塁打を放って好機をつくると、李大浩氏の適時二塁打で先制のホームを踏んだ。



試合は王監督レジェンド軍が2-1で王会長レジェンド軍に勝利。5イニング制で行われた一戦では、斉藤和巳氏と李大浩氏がMVPに選出された。



本多はソフトバンク一筋でプレーし、俊足巧打と堅実な守備を武器に活躍。2018年限りで現役を引退し、現在は同球団のコーチを務めている。



引退から8年が経過した42歳の本多が見せた鮮やかなグラブさばき。現役時代を思わせる美技が、OB戦の舞台を彩った。

































【動画】まるで現役！本多雄一が披露した華麗すぎるグラブトス

DAZNベースボールのXより













美しい



まさに現役さながら

本多雄一氏 グラブさばきは健在



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【了】