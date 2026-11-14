10月24日に、石川県金沢市で「J:COM杯 3月のライオン 子ども将棋大会」の北陸大会が開催されました。53人が参加したこの大会の模様を紹介します。

「J:COM杯 3月のライオン 子ども将棋大会」は、J:COMと囲碁・将棋チャンネルが主催する小中学生の将棋大会です。共催は日本将棋連盟、協力は白泉社と、多くの企業や団体の尽力のもとに運営されており、2012年の第1回大会から数えて今年で15回目となります。

北海道から九州まで各地で行われる地区大会を勝ち抜いた16人が、11月28日に東京で行われる全国大会に出場し、全国1位を争います。

北陸大会は最後の全国大会出場枠を決める地区大会で、15回を記念して初めて北陸で行われました。2024年の能登半島地震に対する復興支援の意味も込められています。

15回目の節目に北陸で初開催、53人が盤上の熱戦を展開

今回の北陸大会は石川県金沢市の金沢流通会館で行われました。全国大会の代表を目指すクラスに加えて、初中級者向けの交流クラスも催されています。

対局の合間にはプロ棋士からの指導対局も受けられ、今回は村田顕弘六段、小山怜央四段、野原未蘭女流二段が指導にあたりました。

村田六段と野原女流二段は石川県の隣である富山県の出身ですから、当然ながら北陸には縁があります。「皆、テンポよく指している印象ですね。以前に教えた子も参加していたのですが、大きくなったのですぐにはわかりませんでした」と野原女流二段は笑顔で語っていました。

対局の合間には棋士とのフォトセッションも行われます。スタッフに撮影を任せて、参加者およびそのご家族による記念写真か、あるいは参加者1人が棋士と一緒になり、ご家族がそのショットを撮影するか。仲良しグループと見受けられる複数の参加者が棋士と一緒に並び、その保護者の方々が一斉にカメラやスマホを構えるという構図も見受けられました。

将棋で復興への思いをつなぐ。3人の棋士が語った震災の記憶

続いては能登半島地震の復興支援に関する棋士のトークセッションです。まず北陸出身の棋士2人が、地震が起きた当時について語りました。

野原「その時は2日後に対局が予定されていたこともあって、将棋の研究をしていました。1時間ほどして携帯を見たら、100件ほどの通信があって驚きました。家族は幸いなことに無事でしたが、自分の活躍が皆の励みになればと思いを強くしたものです」

村田「親戚が能登地方に住んでおり、これは大変なことになったなと。ですが復興の速さに、逆にこちらが励まされました」

続いて、東日本大震災の被災者である小山四段が自身の経験を語りました。

小山「震災当時は高校2年で、その時は学校の体育館にいましたね。結局、その体育館が避難所になりました。避難生活でも将棋を指している時だけはそのつらさが忘れられましたし、また多くのプロ棋士の方が復興支援に来てくれました。私も同じように皆さんへ元気を与えられたらと思います」

棋士と一緒に記念写真が撮れる貴重な機会も

また、大会自体について3人の棋士はそれぞれ参加者に以下のように語りました。

野原「将棋を通して学んだことを、これから生かしてもらえればと思います」

村田「皆さんが気持ちよく指してくれることが復興の一助となります。日常のありがたさを感じることも大事ですね」

小山「今日はとにかく、楽しんでもらえたらと思います」

トークセッション後には、改めて小山四段から話を聞きました。

小山「小中学生が参加する大会ということで元気なイメージはありました。実際に対局が始まると皆さん集中しているので、こちらも気持ちが引き締まりましたね。指導対局ではかなりレベルの高い子も多く、鋭く来られました。角換わりが多かったですね。私は指導対局において、できるだけ相手が指している定跡にしたいという気持ちがあり、力を出してもらえる展開にしたいと思います。金沢に来るのは初めてですが、前日に行った飲食店から、日程に余裕があるならもっと楽しみたいという思いを強くしました（笑）」

全国大会への最後の切符は小学5年生の手に！ 決勝の行方

さて、大会もいよいよ決勝に。全国大会への出場をかけて争うのは中学1年生の秋山譲さんと小学5年生の大野拓斗さん。

秋山さんは関東研修会のC1に在籍しており、普段は蒲田将棋クラブの三段で指しているとのこと。今回は金沢まで遠征という形になりました。村山聖九段を目標として、2027年の奨励会入りを目指しているそうです。

大野さんは地元の石川県在住。現在は東海研修会のB2に在籍しており、普段はインターネット将棋での対局が多いそうです。研修会幹事の柵木幹太五段を目標として、やはり将来のプロ棋士を目指します。

決勝は振り駒の結果、大野さんの先手に。大野さんが矢倉に組むと、秋山さんは右四間飛車で迎え撃ちます。両者がそれぞれの得意戦法でこの大一番に臨みました。「私との指導対局でも矢倉を指していました。2手目△3四歩でも矢倉を目指すのはよほど好きなのでしょうね」と村田六段は語ります。





盤上を見つめる二人

対局は中盤で戦機をつかんだ大野さんがリードを奪い、そのまま押し切っての快勝となりました。

「攻め味のない将棋になってしまい、悔しかった」とは秋山さんの感想ですが、ちょっと力が出ない展開になってしまったようです。村田六段は「中盤の呼吸が実戦慣れしている」と、大野さんを称えました。「優勝するつもりでやっていたので、うれしいです。全国大会でも優勝したいです」と大野さんは感想を語りました。

大盤で熱戦を振り返る大野さんと秋山さん

全国クラス3位に入賞した松本蒼二郎さんと、井上誠さん

準優勝の表彰を受けた秋山さん

優勝に輝いた大野さんは全国大会へ出場予定。村田六段から11手詰めの色紙が送られた

最後に、参加した棋士3人の感想で大会レポートを締めさせていただきます。

村田「1日を通して、皆さんが楽しそうに指している姿が印象に残りました。これからも北陸の方には楽しんで将棋を指してほしいですね」

小山「私自身、この1日を楽しめましたし、皆さんが礼儀正しく楽しんでいる姿を感じ取れ嬉しかったです。これからもお互いに楽しく将棋を指してほしいですね」

野原「皆さんの将棋のレベルの高さとマナーの良さを知ることができて、私にとっても皆さんにとってもよい1日になったのではと思います。これからも将棋を楽しんでほしいですね」