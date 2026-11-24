「まず開幕一軍に入れたことは自分でもびっくりしたんですけど、そこからすぐ先発になって、ローテーションで投げていく難しさを実感しました」

ロッテの廣池康志郎は今季、16試合・85回1/3を投げ、2勝6敗、防御率4.32で2年目のシーズンを終えた。

昨季夏場以降リリーフで一軍経験を積んだ廣池は、プロ入り後初めてのオフは去年のシーズン途中から澤田（圭佑）さんが毎日やっている練習アップがあるんですけど、それを見て自分も合いそうだなと思って、気になっていました。澤田さんに言って、（山本）由伸さんとかお願いして、実際に一緒にできたみたいな感じです」とチームメイトの澤田圭佑、ドジャースで活躍する山本由伸らと自主トレを行った。

「本当に自分の体をしっかり操るというか、そういうのをテーマにやっていました」と振り返り、澤田や山本と自主トレを一緒に行ったことで、「一番は準備の大事さ。投げるための準備は本当に大事だなと改めて、この自主トレで学ぶことができました」と充実の時間になった。

都城春季キャンプでは2月2日にブルペン入りすると、7日にライブBPに登板し、山口航輝、小川龍成を相手に合計20球を投げ、安打性のあたりを1本に抑えた。対外試合が始まってからは、3月1日の韓国ロッテとの練習試合、2－4の9回一死二塁で右打者のキム・ミンソンを1ボール2ストライクから空振り三振に仕留めた148キロインコースのシュート、3月11日のオリックスとのオープン戦で、3－3の7回二死一塁で池田陵真に3ボール2ストライクから投じた6球目の空振り三振を奪ったインコース147キロシュートなど、練習試合から右打者のインコースに力強い球を投げ込んでいた。「右バッターのインコースは自分の中でも生命線になるボールなので、そこは結構意識して甘く行かないように心がけて投げています」

ストレートは「軸になるので、ストレートでファウルとか空振りも取れているので、自信を持って投げていきたいかなと思います」と自信を見せた。

2月の都城春季キャンプで課題に挙げていた変化球については、「今年に入ってから去年より変化球の割合もだいぶ増えてきた。試合で投げていく中で、カウントであったり、決め球で使うことも多くなって、空振り三振も取れることが最近ちょっと多くなっている。感覚的には良いかなと思います」と手応えを掴んだ。

「キャンプ、オープン戦とかでアピールできた成果が、この結果につながったと思います」と、2月の練習試合から10試合・8回1/3を投げ、防御率1.08と結果を残し、自身初の開幕一軍を掴んだ。

今季初登板は3月29日の西武戦。0－1の5回に登板すると、守備のミスもあり失点してしまったが、1回2/3を投げ、自責点0に抑えた。練習試合では複数イニングの登板が1度もなく、久しぶりのイニング跨ぎとなったが、「スピードの面でも普段1イニングが多いんですけど、2イニングでも特に落ちることなく、まっすぐは投げられたので、良かった。あの時はちょっと変化球が、気持ちの面でもまだまだ追いついていなくて、いい投球ができなかったかなと思います」と振り返った。

4月5日のソフトバンク戦では、先発・小島和哉の後を受けて、2－3の5回一死一、二塁の場面で登板。今宮健太に適時打を浴び、小島が残した走者を還してしまったが、イニング跨ぎとなった6回、7回、8回とスコアボードに0を入れ、3回・2/3・61球を投げ、2被安打、2奪三振、0失点と役割を果たした。

4月12日の西武戦で今季初先発すると、同日の登板で7回1安打無失点の好投を見せる。この登板から先発の一員に加わった。練習試合、オープン戦は1イニングのみの登板で、シーズンが開幕してから長いイニングを投げているが、「なかなか長いイニングをオープン戦では投げていなくて、不安は少しありました。しっかり調整をして登板を迎えて投げてみたんですけど、思ったよりかは長いイニング投げられています」と手応えを掴んだ。

◆ 先発での初勝利

5月17日のオリックス戦、7回・105球を投げ、7被安打、5奪三振、1与四球、1失点で先発での初勝利を手にした。同日のオリックス戦、初回2本のヒットと四球で二死満塁のピンチを招いたが、紅林弘太郎を二飛に打ち取り、無失点で切り抜けた。初回20球中14球がストレートなど、先発転向後、立ち上がりはストレートで押していく傾向が強かった。

廣池は「序盤はそうですね、まず1巡目はまっすぐ主体でコースは狙わず、ストライクゾーンでしっかり勝負していきたいと思っています」と話せば、捕手の佐藤都志也は「廣池は一番良いのが真っ直ぐ。その真っ直ぐを使わない手はない。弾かれているなと思った時に変えれば良いと思うし、そこまで経験のあるピッチャーではないので、いける時にどんどんいったほうがピッチャーも乗っていきやすいですし、そういったところですかね」と明かす。

2回も2本の安打で一死一、三塁となったが、中川圭太を右邪飛、西川龍馬を遊ゴロでスコアボードに0を入れる。0－0の3回は先頭の来田涼斗のライトフェンス際の打球をライト・西川史礁がフェンスに激突しながらジャンピングキャッチし、廣池を盛り立てた。

守備にも助けられ、乗っていきたいところだったが続く太田椋に1ボール2ストライクから投じた4球目のストレートをレフトスタンドに運ばれた。先制点を許したが、4回と5回は3人ずつに片づけ、尻上がりに調子を上げていく。0－1の6回も簡単に2アウトとし、紅林に左安で出塁を許したが、宗佑磨を三ゴロに仕留めた。

その裏、二死走者なしから佐藤都の死球、池田来翔の右安で2アウトながら一、三塁とすると、ソトがレフトへ第3号3ランを放ち逆転に成功。「ストレートは球速の面でいい時は40後半くらいずっと出ているんですけど、波があって出ない日は45から下のボールも出るので、そこのスピードの差はなくしていきたいと思います」と課題を口にしていた中で、3－1の7回先頭の若月を1ボール2ストライクから152キロのストレートで見逃し三振を奪うなど、7イニング目でも力強いストレートを投げ込んだ。このイニングは走者を出しながらも無失点に抑え、7回1失点の好投で勝利投手を手にした。試合後のヒーローインタビューでは「先発での勝利は自分で掴み取った感じがします」と喜んだ。

◆ 先発初勝利後の投球

6回2失点で2勝目を挙げた5月28日の広島戦は、0－0の2回一死走者なしでモンテロを3ボール2ストライクから見逃し三振に仕留めた外角152キロストレート、0－0の2回二死走者なしから持丸泰輝を2ボール2ストライクから見逃し三振に仕留めた5球目の外角150キロストレートなど、左打者、右打者にインコース、アウトコースに抜群のストレートを投げ込んだ。

「まっすぐは、右のインコースに厳しく攻めた時に、少し抜けてしまってデッドボールが最近多くなってきているので、そこは練習で修正して取り組んでいるところです」とポツリ。

6月12日のDeNA戦では、「イニングは全然気にせず、一人一人打ち取っていたら、いつの間にか8回に行ってた感じです」とプロ入り後自己最長の8回・113球を投げ、2失点に抑えた。少ない球数で長いイニングを投げながら、ストレートだけでなく、「しっかり腕振って投げられている証拠かなと思うので、継続してやっていきたいです」と変化球でも三振を奪った。

特に6月12日のDeNA戦、2－2の8回先頭の蝦名達夫を1ボール2ストライクから空振り三振に仕留めた5球目の139キロ縦に落ちるスライダーが良かった。

「スライダーは今、変化球の中で一番自信のあるボールなので、まだまだ精度を上げていきたいかなと思います」

変化球に関しては「横浜戦の序盤、コントロールしにいっていて、腕の振りを意識しろと黒木さんに言われました。意識し出したらバッターの反応が変わってきたので、やっぱり腕の振りはまっすぐと同じ感じで振らないといけないかなと思いました」と振り返った。

続く廣池は6月23日の日本ハム戦、6回3失点、7月3日のソフトバンク戦も7回3失点（自責2）とクオリティスタート（6回以上3自責点以内）をクリアしながら、黒星を喫した。7月10日のオリックス戦、4回途中4失点で降板すると、7月18日のソフトバンク戦が4回5失点で5敗目、7月25日のオリックス戦が5回3失点、8月7日のオリックス戦、6回5失点で6敗目を喫した登板を最後に、上半身のコンディション不良などもあり、一軍のマウンドに上がることはなかった。

◆ ローテーションで投げることの難しさを実感

2年目の今季を終えて、ローテーションで投げる難しさを実感した廣池は「調整は上手いことできていたんですけど、何回も対戦する中で相手打線に対策されて、自分のボールが通用しなくなってきたなって感じた部分が本当にありました。自分も投げていく中で、どんどんレベルアップしていかないと抑えられないなと思いました」と痛感した。

「自分の武器はストレートなので、そこはまだまだレベルアップして、あとはフォークボールの精度はやっぱり課題です」と自己分析した。

都城秋季キャンプでは、「やっぱり来年は縦に落ちるフォークで空振りをとっていきたい。コーチの方にもフォークの方が空振りを取れると言われたので、そこを今頑張っています」と、フォークを磨いた。「フォームの面を一番意識して取り組んでいるので、取り組んでいるフォームをしっかり確立してそこからまっすぐと。まっすぐが僕の中では一番生命線になるので、まっすぐはどんどん良い球を目指していって、その中でフォークを決め球として使えるようにオフシーズンやっていこうと思います」と、フォークに角度をつけて空振りを取るため、リリースポイントを高いフォームに修正。

来年に向けては「来年は先発として開幕一軍を迎えて、ローテーションで離脱せずに投げ切りたいことが一番です」と意気込んだ。開幕先発ローテーションに入り、来季こそ1年間戦い抜いてみせる。

取材・文＝岩下雄太