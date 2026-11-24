2025年本屋大賞を受賞した阿部暁子氏の小説『カフネ』(講談社文庫)が、日本テレビ系で2027年1月期の土曜ドラマ(毎週土曜21:00～)として実写化されることが24日、明らかになった。木村文乃が同局系連続ドラマ初主演を務め、松岡茉優と共演する。

木村文乃、日テレ系連ドラ初主演で人生のどん底にいる女性役

原作は、累計発行部数68万部を突破した同名小説。最愛の弟を亡くした40歳の女性と、その弟の元恋人である29歳の女性が、家事代行サービスを通じてさまざまな家族と関わりながら、互いにかけがえのない存在になっていく姿を描く。

木村が演じるのは、法務局八王子支所に勤める供託官・野宮薫子(40)。真面目で負けず嫌いな努力家で、これまでさまざまな困難を乗り越えてきたが、不妊治療の末に流産を経験し、夫から突然離婚を告げられ、さらに最愛の弟まで急死。食事も家事もままならない日々を送っていた。

そんな薫子の前に現れるのが、松岡演じる小野寺せつな(29)。薫子の弟の元恋人で、家事代行サービス会社「カフネ」の料理担当として働いている。無愛想で物おじせず、年上の薫子にも遠慮なくものを言うが、料理には誰よりも真摯に向き合う女性だ。

せつなは、まともに食事を取っていなかった薫子に、冷蔵庫にある食材で温かな煮麺を作る。久しぶりに口にする温かな食事に、薫子は思わず涙をこぼす。

やがて薫子は、せつなに誘われて「カフネ」が行う無償の家事代行サービスを手伝うことに。せつなが料理、薫子が掃除を担当し、子育てや介護など、さまざまな事情を抱える家庭を訪れる。性格も考え方も異なる2人は衝突を繰り返しながら、少しずつ心を通わせていく。

一方、物語では弟が遺言書を遺した理由や、夫が離婚を切り出した真相、せつなが抱える秘密も明らかになっていく。

松岡茉優、原作との髪型の違いを説明「他者に解かせない心は…」

木村は原作を読んだ際の心境について、「このお話に私が関わっても関わらなかったとしても、『カフネ』という物語に出会えてとても幸せだと心の奥から湧き上がってくる思いがありました」とコメント。

薫子については、優しく努力家でありながら、報われない感情と社会人としての振る舞いのバランスを必死に保とうとする“面倒くさい人”だと捉え、「でも私はそんな面倒くさい薫子さんが好きです」と語る。

さらに、「一緒に生きたいと思える人ができること、そして一緒にごはんを食べること、そばにいてくれることは、生きる力になると実感できる温かい作品です」と作品の魅力を紹介。「一人で頑張らなくていいんだよ、というメッセージを詰め込んでお届けします」と呼びかけた。

一方、松岡は原作に登場する「お腹がすいていることと、寝起きする場所でくつろげないことは、だめです。」という言葉に「心の底から共感しました」と明かし、「みんな毎日忙しすぎるから、土曜の夜にどうか、このドラマでゆっくり一息ついてもらいたいです」とメッセージを寄せた。

また、原作ファンに向けて、せつなの髪型が原作と異なる理由も説明。原作のお団子ヘアについて、身支度を最小限に抑え、効率的に動くためのスタイルだと解釈した上で、「なので水で濡らせば成立するパーマを採用し、他者に解かせない心は、表情のわかりづらい重めの前髪を選択しています」と、役作りへのこだわりを語っている。

原作者・阿部暁子氏「小説にはできなかったことがテレビドラマでは実現できた」

原作者の阿部氏は、ドラマ化の相談を受けた際、「『カフネ』の何に対して“ドラマにしたい”と思ってもらったのか、それが知りたくて“お願いします”とお答えしました」と振り返る。

さらに、小説とドラマは同じものではないとした上で、映像化によって原作では描けなかったことも実現できたといい、「後者は、ちょっとくやしいと思っています」と率直な思いを告白。俳優たちによって姿と声を得た登場人物が生み出すドラマに期待を寄せた。

脚本は『凪のお暇』などの大島里美氏が担当。演出には菅原伸太郎氏、南雲聖一氏、保母海里風氏が名を連ねる。

タイトルの「カフネ」は、ポルトガル語で「愛しい人の髪に指を絡める仕草」を意味する言葉。傷つき、人生に迷う2人が、「食」を通じてもう一度生きる希望を見つけていく物語となる。

【編集部MEMO】

木村文乃

1987年10月19日生まれ。俳優。映画『LOVE LIFE』、ドラマ『愛の、がっこう。』『連続ドラマW I, KILL』などに出演。2027年1月期の日本テレビ系土曜ドラマ『カフネ』で同局系連続ドラマ初主演を務める。

松岡茉優

1995年2月16日生まれ、東京都出身。俳優。映画『万引き家族』『勝手にふるえてろ』、ドラマ『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』『ギークス～警察署の変人たち～』などに出演。2027年1月期の日本テレビ系土曜ドラマ『カフネ』では小野寺せつな役を演じる。

(C)阿部暁子／講談社