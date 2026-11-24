Visaは11月18日、シンガポールで開催された「Singapore FinTech Festival 2026(SFF)」において、AIを活用したコマースやデジタル通貨と資金移動、相互運用可能な決済、サイバーセキュリティなど、グローバルコマースの未来に向けたビジョンを紹介した。

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同社のSFFへの出展は、11月初めに発表したシンガポールの新たなソリューションセンターにおける6つのグローバル・ケイパビリティ・ハブを基盤としている。これらのハブでは、AI、デジタルマネー、サイバーセキュリティ、量子コンピューティング、次世代決済に関する専門知識を集結し、同社のグローバルネットワークへの展開を目指してテクノロジーやソリューションを開発する。新設されたソリューションセンターには1,500人を超える専門人材が集まり、シンガポールが同社にとって世界有数のテクノロジーおよびイノベーション拠点として果たす役割をさらに強化する。

同社 アジア太平洋地域 プレジデントのスティーブン・カーピン氏は次のようにコメントしている。

「コマースの未来は、もはや遠い先の話ではありません。AIエージェントが買い物やビジネスのあり方を変え、新たな資金移動の方法が生まれる一方、アイデンティティ、セキュリティ、信頼をめぐる新たな課題も生まれています。こうした変化はすでに始まっており、シンガポールでは、その多くが現実のものとなりつつあります。SFFでは、それらを一堂に集め、実社会でどのような意味を持つのかを紹介します。Visaの役割は、こうした未来をつなぎ、実用的かつ安全で、拡張可能なものにすることです。それにより、イノベーションを単なる可能性から、人々や企業が日々安心して利用できるものへと進化させていきます。」

AIを活用したコマースや新たな決済体験を紹介

同社は「Shaping the Future of Commerce: Turning Possibility into Everyday Commerce(コマースの未来を形に:可能性を日常のコマースへ)」をテーマに、コマースを大きく変える新たなテクノロジーが、人々や企業が日常的に利用できる体験へと進化していく姿を紹介。

SFFの「Visa Commerce Arena」では、以下の3つの領域を通じて、こうしたコマースの未来を紹介した。

「Smart Commerce」では、AIが質問に答えるだけでなく、実際に行動する段階へと進化していることを紹介。エージェント同士のやり取りや、エージェンティック・コマースの実演を通じて、消費者や企業が権限やコントロールを維持しながら、AIを活用した体験で商品やサービスを見つけ、購入し、決済する未来を示した。また、複数の機能をオーケストレーション・レイヤーを通じて統合する「Visa Universal Financial Account」のコンセプトも紹介した。

「New Flows of Value」では、ステーブルコインや新たな決済体験を具体的なユースケースとして紹介。「Visa Stablecoin Platform」をはじめ、ステーブルコインを活用した送金や決済処理、クロスボーダーの資金移動、また法人およびエージェンティック調達の体験や、「Visa Pay」を活用したクロスボーダー決済、さらにクリエイターや小規模加盟店による決済の受け付けや資金へのアクセスを可能にする「Visa Accept」などを展示した。

「Trust at Scale」では、「Visa Protect」や不正対策に関する体験型の展示を通じて、コマースの進化にあわせて、人々や企業を守るセキュリティも進化する必要があることを紹介した。

AI決済や資金移動、セキュリティ分野の取り組みを発表

SFFで展開する3つのテーマを通じて、同社は、アジア太平洋地域のコマースを大きく変える動きに対応する、新たな製品やパートナーシップを発表した。

よりインテリジェントで自律的になるコマース

同社は、AIが実施する取引にエコシステムが対応できるよう準備を進めるとともに、パートナーと連携して新たな体験の実現に取り組むなど、さまざまな側面からエージェンティック・コマースを推進している。拡大した「Agentic Ready」プログラムではアクセプタンスに焦点を当て、50社を超えるアクワイアラ、決済サービスプロバイダー、決済ゲートウェイ、一部の加盟店と連携し、AIエージェントが実施するVisa取引への対応に向けた準備を進める。また、同社はLianlian DigiTechと連携し、中小企業向けの信頼性の高いB2Bエージェンティック・コマースの推進にも取り組んでいる。これらの取り組みを通じて、同社はエージェンティック・コマースの基盤を構築するとともに、エコシステム全体で実際の活用シーンを広げている。

一方、同社の最新調査によると、シンガポール、オーストラリア、日本では生成AIの利用が広がっているものの、AIが自分に代わって商品を購入することについて、消費者は慎重な姿勢を示している。生成AIの利用率は、日本の67%からシンガポールの90%に達する一方、日常的に利用する家庭用品の購入をAIに任せてもよいと考える人は20～30%にとどまる。この調査から、AIの普及とエージェンティック・コマースへの信頼の間には明確なギャップがあることが分かる。AIが消費者の買い物を支援する段階から、消費者に代わって購入する段階へと進む中、安全な決済インフラ、明確な権限設定、アイデンティティ、コントロールは必須となる。

よりグローバル、デジタル、相互運用が可能になる資金移動

同社は、Ant Internationalのグローバルウォレットゲートウェイ「Alipay+」と連携した「Scan to Pay」の展開を発表した。同社のグローバルな決済ネットワークとAlipay+のQR加盟店エコシステムをつなぐことで、対象となる旅行者が海外で決済をする際の選択肢と利便性を高める。

また、「Visa Direct」では、ステーブルコインによる事前資金入金機能をアジア太平洋地域へ拡大する。これにより、対象となる顧客は、クロスボーダー送金の事前資金としてステーブルコインを使用でき、受取人は法定通貨で資金を受け取ることができる。

コマースの進化とともに、信頼も進化

同社が委託し、Forrester Consultingが2026年に実施した調査では、アジア太平洋地域で調査対象となった金融機関のリーダーの60%が、過去12カ月間に不正の巧妙化が進んだと回答し、57%が不正のスピードが増したと回答した。同社は、不正や金銭的損失につながる可能性のあるサイバー脅威を金融機関が早期に検知し、対応することを支援する「Visa Threat Intelligence Platform(VTIP)」をアジア太平洋地域で提供開始する。