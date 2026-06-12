Visaは6月10日、OpenAIとの戦略的提携を発表した。

Visa

エージェント・コマースのシームレスな決済を実現へ

本提携により、エージェンティック・コマースにおいて同社の決済を安全に実行できるようになり、OpenAI上の体験全体にわたってシームレスかつ信頼性の高い決済を可能にする。

両社は本発表をサンフランシスコで開催されたVisa Payments Forumにおいて行った。本パートナーシップを通じて、Visaは自社のグローバルネットワーク、認証機能、およびセキュリティインフラを提供し、エージェンティック・コマース体験を支援する。これにより、消費者および企業が安心してやり取りおよび取引を行えるようになる。

本提携は、セキュアな決済機能を新たなデジタル環境へ拡張することを目的とした、Visa Intelligent Commerce構想の一環である。今後、Codexを活用した開発者向け体験や、より自動化された対話型ワークフローなど、さまざまなエンタープライズ向けユースケースも検討していくという。

安全性と消費者保護の基準維持を支援

本パートナーシップの一環として、Visaの決済機能がOpenAIの提供する体験に統合され、開発者や加盟店はエージェントによって開始されるVisa決済を、よりシームレスに受け付けることが可能となる。OpenAIとともに、信頼性とセキュリティの高いトランザクションを支えるネットワーク、トークン化、およびリスク管理機能を提供する。

取引は、利用額の上限、加盟店カテゴリー、承認要件などといったユーザーによって明確に定義された権限、ポリシーおよびコントロールの範囲内で実行される。また、取引はトークン化されたVisa認証情報を利用し、リアルタイムのオーソリゼーションと不正モニタリングが適用されることで、新たなAI対応の決済体験においても高いセキュリティと消費者保護の基準が維持されることを支援する。

Visaの最高製品・戦略責任者であるジャック・フォレステル氏は次のように述べている。「AIは、これまでのインターネットやモバイル技術以上に、コマースを大きく変革するでしょう。AIエージェントが経済において主体的な参加者になる中で、Visaの役割は、すべての取引が信頼でき、安全でシームレスに機能することを確実にすることにあります。それこそが、私たちがOpenAIのようなパートナーとともに構築しているインフラです。」

また、OpenAIのコマース部門パートナーシップの責任者であるマルコ・マルラス氏は次のように述べている。「コマースは、これまで以上に多様な場所や方法で行われるようになり、エージェントは、購入や支払いからより複雑な取引に至るまで、金銭を伴うさまざまなタスクの完了を支援する存在として、ますます重要な役割を果たしていくでしょう。Visa Intelligent Commerceとの統合を通じて、私たちは、安全性、透明性、ユーザーによるコントロールを備えたエージェント主体のトランザクションを実現するためのインフラを構築しています。これにより、人々はAIエージェントを活用してより多くのことを実現しつつ、決済が安全かつ確実に処理されると安心感を持つことができます。」