







村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手の存在が、日本人投手の獲得競争で球団の追い風になるかもしれない。日本人エースの伊藤大海投手が最近シカゴを訪問したことを受け、シカゴ・カブスとホワイトソックスによる「入札合戦」に発展する可能性があると、米メディア『ヘビー』が報じている。

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同メディアによると「伊藤はシカゴを訪れたが、カブスとホワイトソックスのどちらと会ったのかは明らかにされていない」という。



両球団が共に関心を持っていれば、入札合戦が起こり得るようだ。



29歳の伊藤は2026年、172回2/3を投げて防御率3.18、159奪三振、34与四球を記録。



同メディアは、伊藤が長年に渡り日本で驚くほど安定した成績を残しており、メジャーへ移る準備は整っているようだと評している。



両球団とも、新たなリーグと文化に適応する日本人投手にとって、自らがより良い移籍先だと主張できる立場にある。



カブスは2026年、ワイルドカードシリーズでサンディエゴ・パドレスに敗れ、早々に姿を消した。



一方のホワイトソックスは、予想外の好成績でア・リーグ地区シリーズまで進出している。











カブスには、今永昇太投手や鈴木誠也外野手が渡米後に活躍した実績がある。



ただ、両選手ともFAとなっており、チームを去る可能性がある。



日本人のチームメートがいないことを伊藤が懸念すれば、カブスにとって獲得のハードルが上がるかもしれない。



そこで鍵を握るのが村上だ。



同メディアは「ホワイトソックスは昨年、日本人スラッガーの村上と契約し、素晴らしいシーズンを送った」と主張。



村上は2027年も契約が残っているため、伊藤がホワイトソックスを選べば、少なくとも1人の日本人チームメートがいることになる。



もっとも、FAでは資金力が決め手になることも多い。



2026年の年俸総額はカブスが2億5000万ドル（約397億5000万円）、ホワイトソックスが1億ドル（約159億円）で、競り合いになればカブスが上回る可能性が高い。



仮にホワイトソックスがカブスを上回る条件を提示すれば、2027年に向けた球団の意思を示すことになるとしている。



契約規模については、山本由伸投手のような3億ドル（約477億円）超の大型契約は見込まれていない。



米メディア『MLBトレード・ルーモアズ』の予想は2年総額2000万ドル（約31億8000万円）と比較的控えめだが、シカゴの2球団が共に関心を示せば、この金額は上昇するだろう。



同メディアは「伊藤のシカゴ訪問は、ノースサイドとサウスサイドによるオフシーズンの争いの舞台を整えた」と締めくくっている。



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