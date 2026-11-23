プロ3年目に一軍デビューを果たした阪神の右腕。今季の登板は9試合にとどまったが、二軍では38試合で防御率1.99、6セーブを記録。厚い投手陣の中で出番に恵まれず、現役ドラフトでの移籍が転機となるか。［1/6ページ］

二軍防御率1.99の右腕が一軍定着ならず

津田淳哉（阪神タイガース）

[caption id="attachment_262236" align="aligncenter" width="1200"] 阪神タイガースの津田淳哉（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：179cm／82kg

・生年月日：2001年8月27日（25歳）

・経歴：高田商 - 大阪経済大

・ドラフト：2023年ドラフト6位（阪神）

・今季成績：9試合登板（10回1/3）、0勝0敗、8奪三振、防御率4.35

プロ3年目にして待望の一軍デビューを飾るも、一軍定着には至らなかった津田淳哉。選手層の厚さに阻まれ、なかなか登板機会を掴めずにいる。

大阪経済大から2023年ドラフト6位で阪神タイガースに入団。ルーキーイヤーはファームを主戦場とし、先発と中継ぎの両方で経験を積んだ。

昨季は、主にリリーフとして二軍で24試合に登板し、3勝1敗1セーブ、防御率3.89を記録。

前年より成績を向上させたが、プロ入りから2年続けて一軍未登板に終わった。

プロ3年目の今季は、5月1日の巨人戦でプロ初登板。しかし、その後は昇格と降格を繰り返し、一軍では9試合の登板で防御率4.35にとどまった。

一方、二軍では38試合に登板し、3勝2敗6セーブ、防御率1.99の好成績をマークした。

他球団であれば一軍での登板機会を多く得られる可能性もある。現役ドラフトの対象となれば、注目を集める存在となりそうだ。

[caption id="attachment_302843" align="aligncenter" width="1200"] （左から）中日ドラゴンズの近藤廉、阪神タイガースの津田淳哉、東京ヤクルトスワローズの下川隼佑（写真：産経新聞社）[/caption]

ドラフト2位でDeNAに入団した最速153キロのサイド右腕。今季は一軍で自己最多の13試合に登板したが、定着には至らず。一方、二軍では32試合で防御率0.92をマーク。新天地での飛躍を期待したい。［2/6ページ］

二軍防御率0.92のサイド右腕に移籍の可能性

松本凌人（横浜DeNAベイスターズ）

[caption id="attachment_273618" align="aligncenter" width="1200"] 横浜DeNAベイスターズの松本凌人（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：185cm／92kg

・生年月日：2001年12月5日（24歳）

・経歴：神戸国際大付高 - 名城大

・ドラフト：2023年ドラフト2位（DeNA）

・今季成績：13試合登板（11回）、0勝0敗4ホールド、14奪三振、防御率3.27

ドラフト2位で入団するも、一軍定着には至っていない松本凌人。二軍では安定した投球を見せているだけに、環境の変化が飛躍のきっかけとなる可能性もありそうだ。

名城大時代には、最速153キロのサイドハンドとして注目を集めた松本。迎えた2023年ドラフト会議で横浜DeNAベイスターズから2位指名を受けプロ入りを果たした。

ルーキーイヤーは開幕一軍入りを果たすも、最終的には10試合の一軍登板で防御率5.91と物足りない結果に。

昨季はわずか4試合の登板にとどまるなど、苦しいシーズンを過ごした。

プロ3年目の今季は、夏場に一軍昇格。自己最多の13試合に登板し、0勝0敗4ホールド、防御率3.27を記録した。

だが、シーズン終盤は再び二軍調整となり、一軍定着には至らなかった。

一方、二軍では32試合の登板で2勝0敗、防御率0.92と圧巻の成績をマーク。なんとか飛躍のきっかけを掴みたいところだ。

[caption id="attachment_302843" align="aligncenter" width="1200"] （左から）中日ドラゴンズの近藤廉、阪神タイガースの津田淳哉、東京ヤクルトスワローズの下川隼佑（写真：産経新聞社）[/caption]

昨季は支配下復帰を果たし、一軍16試合で防御率2.20を記録した中日の左腕。しかし、今季は4試合の登板で防御率16.20と苦戦した。二軍では好投しており、現役ドラフトで再起を図る可能性もある。［3/6ページ］

昨季16試合登板の左腕が今季は苦戦

近藤廉（中日ドラゴンズ）

[caption id="attachment_268824" align="aligncenter" width="1200"] 中日ドラゴンズの近藤廉（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：180cm／93kg

・生年月日：1998年9月22日（28歳）

・経歴：豊南高 - 札幌学院大

・ドラフト：2020年育成選手ドラフト1位（中日）

・今季成績：4試合登板（3回1/3）、0勝0敗、3奪三振、防御率16.20

昨季は自己最多の登板機会を得たが、プロ6年目の今季は一軍戦力に加わることができなかった近藤廉。高いポテンシャルを秘めるものの、現役ドラフトの対象となる可能性もありそうだ。

2020年育成選手ドラフト1位で中日ドラゴンズに入団。ルーキーイヤーの開幕直後に支配下昇格を勝ち取ったが、ファームが主戦場となった。

プロ3年目の2023年には1回10失点と悔しい登板を経験し、同年オフに再び育成契約に降格した。

それでも、昨季4月に再び支配下登録。一軍では自己最多となる16試合に登板し、0勝0敗1ホールド、防御率2.20をマークした。

だが、プロ6年目の今季は開幕一軍スタートを切るも、定着には至らず、4月中旬に登録抹消となった。

その後は二軍で防御率1点台の安定した投球を見せ、9月に再び一軍昇格。しかし、最終的にはわずか4試合の登板でシーズンを終えた。

左の中継ぎ投手を求める球団にとっては、現役ドラフトの対象となれば、注目の存在となりそうだ。

[caption id="attachment_302843" align="aligncenter" width="1200"] （左から）中日ドラゴンズの近藤廉、阪神タイガースの津田淳哉、東京ヤクルトスワローズの下川隼佑（写真：産経新聞社）[/caption]

巨人にドラフト1位で入団し、2022年は53試合に登板した右腕。しかし、以降は一軍での出番が減少。今季は9試合で防御率1.04と数字を残したものの、定着には至らず。移籍による再起も選択肢だ。［4/6ページ］

一軍防御率1.04も出場減のドラ1右腕

平内龍太（読売ジャイアンツ）

[caption id="attachment_271787" align="aligncenter" width="1200"] 読売ジャイアンツの平内龍太（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：185cm／95kg

・生年月日：1998年8月1日（28歳）

・経歴：神戸国際大付高 - 亜細亜大

・ドラフト：2020年ドラフト1位（巨人）

・今季成績：9試合登板（8回2/3）、0勝0敗1ホールド、4奪三振、防御率1.04

ドラフト1位指名でプロ入りを果たすも、伸び悩むシーズンが続いている平内龍太。現役ドラフトで環境を変え、再起を図る道も考えられる。

神戸国際大付高から亜細亜大を経て、2020年ドラフト1位で読売ジャイアンツに入団。プロ2年目の2022年にはブルペンの一角を担った。

同年は53試合に登板し、4勝4敗13ホールド、防御率4.32を記録した。

しかし、翌2023年は登板数が11試合に減少。2024年には31試合の登板で防御率2.16と復調したが、昨季は再び12試合の登板で防御率5.74に終わった。

プロ6年目の今季はファームを主戦場とし、二軍では29試合の登板で3勝2敗7セーブ、防御率4.55を記録。一軍では防御率1.04をマークしたものの、登板数はわずか9試合にとどまった。

最速150キロ超の速球が持ち味だが、ブレイクには至っていない。現役ドラフトによる移籍の可能性も否定できない立場といえそうだ。

[caption id="attachment_302843" align="aligncenter" width="1200"] （左から）中日ドラゴンズの近藤廉、阪神タイガースの津田淳哉、東京ヤクルトスワローズの下川隼佑（写真：産経新聞社）[/caption]

広島にドラフト2位で入団した、高校時代の“ビッグ3”左腕。トミー・ジョン手術など苦難を経て、昨季は24試合に登板し防御率2.57と復調した。しかし、今季は一軍登板なし。新天地での再起も選択肢となる。［5/6ページ］

昨季24試合登板も今季一軍登板ゼロ

高橋昂也（広島東洋カープ）

[caption id="attachment_270687" align="aligncenter" width="1200"] 広島東洋カープの高橋昂也（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：182cm／91kg

・生年月日：1998年9月27日（28歳）

・経歴：花咲徳栄高

・ドラフト：2016年ドラフト2位（広島）

・今季成績：一軍登板なし

高校時代には多くの実績を残し、高い評価を得てプロ入りした高橋昂也。しかし、ここまで思い描いたキャリアを歩めず、プロ10年目の今季は一軍登板なしに終わった。

花咲徳栄高時代には3度の甲子園出場を経験し、3年時には高校日本代表に選出。“高校ビッグ3”とも評され、2016年ドラフト2位で広島東洋カープに入団した。

高卒2年目の2018年に一軍デビューするも、翌2019年に左肘内側側副靱帯再建術（通称トミー・ジョン手術）によって長期離脱。

一軍復帰した2021年には15試合に先発したが、翌2022年から2年間は一軍登板なし。2024年もわずか1試合の登板にとどまった。

それでも、昨季は自己最多となる24試合に登板し、2勝1敗1ホールド、防御率2.57をマークした。

しかし、プロ10年目の今季は、シーズンを通してファーム暮らしが続き、まさかの一軍未登板。二軍でも38試合登板、1勝2敗4セーブ、防御率3.63と目立つ成績を残せなかった。

心機一転、現役ドラフトにより、新たな環境に身を置くことも選択肢となりそうだ。

[caption id="attachment_302843" align="aligncenter" width="1200"] （左から）中日ドラゴンズの近藤廉、阪神タイガースの津田淳哉、東京ヤクルトスワローズの下川隼佑（写真：産経新聞社）[/caption]

昨季、育成から支配下登録を勝ち取り、一軍で2勝を挙げたヤクルトのアンダースロー右腕。今季は一軍3試合にとどまったが、ファームでは最優秀防御率を獲得した。現役ドラフトの候補となれば注目したい存在だ。［6/6ページ］

ファーム最優秀防御率のアンダースロー右腕

下川隼佑（東京ヤクルトスワローズ）

[caption id="attachment_260581" align="aligncenter" width="1200"] 東京ヤクルトスワローズの下川隼佑（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：176cm／88kg

・生年月日：2000年3月22日（26歳）

・経歴：湘南工大付高 - 神奈川工科大

・ドラフト：2024年育成選手ドラフト3位（ヤクルト）

・今季成績：3試合登板（7回1/3）、0勝1敗、5奪三振、防御率6.14

球界でも数少ないアンダースロー投手として存在感を放つ下川隼佑。だが、今季は思うような登板機会を得られなかった。

2024年にファームへ新規参入したオイシックス新潟アルビレックスBCでプレー。同年は40試合に登板し、4勝8敗、102奪三振、防御率3.86を記録し、イースタン・リーグの最多奪三振に輝いた。

迎えたドラフト会議で、東京ヤクルトスワローズから育成3位指名を受けた。

ルーキーイヤーの昨季は、5月に支配下昇格。一軍では先発、中継ぎの両方で起用され、9試合登板（4先発）で2勝1敗、防御率2.73と一定の成績を残した。

今季はさらなる飛躍が期待されたが、ファームが主戦場となった。

二軍では20試合（92回1/3）を投げ、5勝5敗1セーブ、防御率2.44を記録。ファーム・リーグ東地区で最優秀防御率に輝いたが、一軍では少ないチャンスをものにすることができなかった。

ファームでは安定したパフォーマンスを示しているだけに、現役ドラフトの対象となれば、他球団からの評価も注目されそうだ。

【了】