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ロサンゼルス・ドジャースについて、テオスカー・ヘルナンデス外野手をトレードで放出し、ボストン・レッドソックスのジャレン・デュラン外野手を獲得する案が浮上した。攻撃力よりも守備力を重視し、外野陣を再編する選択肢になり得るという。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のノア・カムラス記者が11月19日（日本時間20日）に言及した。



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ヘルナンデスは今季、打撃成績を落とした上、守備でも低い評価を受けている。さらに契約は2027年限りで、ドジャースが野手陣を再建する場合、最も放出しやすい選手の1人だ。



ヘルナンデスを放出すれば、有望株のホスエ・デポーラ外野手に左翼手のレギュラー枠を与えやすくなる。ただし、ドジャースはデポーラの守備力が来季までに大きく改善することを必要としている。



そこで浮上したのが、デュランとヘルナンデスのトレード案だ。デュランは高い守備力と走力を備えており、打撃では今季OPS.627と苦しんだものの、2024年には二塁打48、三塁打14でリーグトップとなり、OPS.834を記録した。



注目の集まるドジャースの動向について、カムラス氏は「デュランは明らかに環境を変えるべき選手であり、ドジャースは来季、彼を左翼手として起用することで安心感を得られるだろう。彼は2029年にフリーエージェント（FA）となるが、その時点でデポーラを起用できると判断すれば、来オフにデュランを手放すことも可能だ」と言及した。



これまで大谷翔平選手らと打線の主軸を担ってきたヘルナンデスだが、チームは主力選手の高齢化を懸念している。そのため、デポーラと安心して併用できるデュランを狙うことは理にかなっているのかもしれない。











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