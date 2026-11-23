







阪神タイガース 最新情報



現役時代に阪神タイガースでプレーした原口文仁氏が21日、自身のインスタグラムを更新。現在、サンディエゴ・パドレス傘下でプレーする森木大智投手との食事を報告し、2ショット写真を公開した。



原口氏は「タイガースの後輩で今はパドレスで頑張っている森木大智とご飯に行ってきました」と投稿。「アメリカでの生活、野球の話とたくさん聞くことができました」と、久しぶりの交流を振り返った。



中でも驚いたのが、森木の英会話の上達ぶりだったという。原口氏は、食事中に隣の席にいた外国人から森木が話しかけられた際、自然に会話を交わしていたことを紹介。「普通に会話をしていてマジびっくり」と、その成長に驚いた様子をつづった。



森木は高知高から2021年ドラフト1位で阪神に入団。2025年オフに戦力外通告を受け、2026年2月にパドレスとマイナー契約を結んだ。今季は傘下のマイナーリーグでプレーし、米国で経験を積んでいる。



原口氏は「素晴らしい経験、体験をアメリカでしているんだなと感じました」と記し、「来年の手応えも聞いたので楽しみに応援したいと思います」と期待を寄せた。



最後には「頑張れ大智！！バモス！！」とエールを送り、後輩との食事を楽しんだ様子を伝えた。





























【実際の投稿】原口、森木の2ショット&美味しそうな焼き鳥丼



原口文仁氏の公式インスタグラムより





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