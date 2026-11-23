







大谷翔平 最新情報

今井達也投手が所属するヒューストン・アストロズは今季、アリーグ東地区優勝こそ果たしたが勝率は5割ちょうどで、ポストシーズンもワイルドカードシリーズで早々に敗退した。来季の巻き返しへ向け補強は必須だが、米メディア『SBネイション』は佐藤輝明外野手の獲得を提案している。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



同メディアは「佐藤は複数の意味で、アストロズにとって興味深い補強候補だと私は考えている。ジェレミー・ペーニャ内野手とクリスチャン・ウォーカー内野手の去就次第では、短期的にカルロス・コレア内野手を遊撃、イサク・パレデス内野手を一塁へ回す必要が生じるかもしれない。その場合、佐藤は三塁手として強力な長打力を発揮する存在になり得る。さらに外野の両翼、特に左翼を守れるのであれば、外野陣にも長打力をもたらすことができる」と指摘。



さらに、「チームに2人目の日本人選手が加わることは、今井の能力を最大限に引き出す上でまさに必要なことかもしれない。彼は昨季、チーム内に日本語を話せる選手がほかにおらず、孤立感を抱くことの難しさについて語っていた。そこに佐藤が加われば、大きな助けとなる可能性がある。今井の本来の能力を引き出せるというだけでも、佐藤を獲得する価値は十分にあるだろう」とも記している。



周囲にも好影響が及ぶという見立てをされている佐藤だが、アストロズが実際に動くことはあるのだろうか。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】