フジテレビ系バラエティ番組『ぽかぽか』(毎週月～金曜11:50～)では、番組初となる1週間通し企画「春休み満喫! ぽかぽか遠足ウィーク」を、きょう23日から27日まで全編VTRで展開する。

初日となる23日は、「東京ディズニーリゾートで遊び尽くせSP」。ハライチ、神田愛花、伊集院光、横澤夏子、松田元太(Travis Japan)、松崎涼佳アナウンサーが東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを訪問し、「アナとエルサのフローズンジャーニー」や「ラプンツェルのランタンフェスティバル」などの人気アトラクションを体験。さらに、最新ショー「ダンス・ザ・グローブ!」を鑑賞するなど、丸一日かけて両パークの魅力を満喫する。ワンハンドメニューの人気ランキング予想バトルや、ディズニー好きの松田による2択クイズなど、ゲーム企画も多数用意されている。

24日は「人気No.1温泉地 草津でギリギリ洗面器やっちゃう旅」。ハライチ、神田、小杉竜一(ブラックマヨネーズ)、花澤香菜、OWVの浦野秀太と中川勝就、小室瑛莉子アナウンサーが出演し、草津温泉で番組初のお泊まりロケを敢行。火曜の人気コーナー「ギリギリ洗面器」を温泉で実施するほか、小杉らが草津の“ナンバーワン”スポットを巡り、クイズ形式でその魅力を伝える。

25日は「食べてほしい! やってほしい! MC・レギュラー激推し東京バスツアー」。ゴリエ、ハリセンボン、加藤大悟、勝野健アナウンサーが出演し、都内のおすすめスポットを巡る。岩井おすすめの朝食バイキングや、新感覚スポーツ「ピックルボール」に挑戦するほか、ランチでは産休中の辻希美が約10カ月ぶりに登場。メンバーに手料理を振る舞う。

26日は「神田プレゼンツ! 地元・横浜満喫バスツアー」。島崎和歌子、高橋大輔、白河れい、原田葵アナウンサーが参加し、神田のガイドで横浜の中華街や元町、馬車道などを巡る。「愛花の浜っ子クイズ」や「芸能界(秘)有頂天クイズ」も実施されるほか、高橋と村元哉中による“かなだい”ペアのアイスショーも披露される。

最終日の27日は「投扇興旅 in 箱根」。ハライチ、神田、児嶋一哉(アンジャッシュ)、真飛聖、小室瑛莉子アナウンサーが出演し、芦ノ湖から箱根湯本へ向かうルートで観光地を巡る。ただし体験できるのは「投扇興対決」の勝者のみというルールで進行し、京都の名人チームも参戦。最終決戦では白熱の戦いが繰り広げられる。

このほか、「ぽいぽいトーク」「牛肉ぴったんこチャレンジ」といった人気企画も随所で実施。さらに、番組を卒業するSHOW-WAとMATSURIも出演し、各地でパフォーマンスを披露する。SHOW-WAは25日・27日、MATSURIは24日・26日に登場する。

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