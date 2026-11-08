元プロ野球選手の山崎武司氏(※「崎」は「たつさき」)が、YouTubeチャンネル『【東海テレビ公式】ドラHOTpress』で公開された動画「山本昌&山崎武司プロ野球 やまやま話『ドラゴンズがこの秋やるべき事＜前編＞』」に出演。中日打線の課題と秋季キャンプで取り組むべきことについて、自身の考えを語った。

山崎武司氏

山崎武司氏が中日打線の課題について語る

中日の野手陣が秋季キャンプで取り組むべきことについて、山崎氏は山本昌氏が語った投手陣が秋季キャンプで取り組むことに関する意見に同意しつつ、「試して、鍛えて、追い込んでっていうところだと僕は思う」と説明。「例えばスイングスピードをつける、パワーをつける、そういうことに僕は特化するべきだと思う」と持論を展開した。

その一方で、現在の指導方法についても言及し、「今の時代っていうことは考えていかなきゃいけないので」と前置きした上で、「やっぱり今、(選手に言って)もう考えさせる。自分で何をしたいかっていうと、明確に『これをしたいです』っていうことを、やっぱりコーチなんかに言って、じゃあそこを突き詰めていこうと」と、選手自身が課題を明確にすることの重要性を説いた。

そして、今季最下位に終わった中日の打線の現状について、「ホームラン増えたけど、率がね、2割2分何がしだったんですよね。新聞、今日たまたま見たらそれが出てたんですけど。リーグ5位だったんですよ」と指摘。「だから、ホームランを増やそうとか打点を増やそうとか、そういうことじゃなくて、やっぱりその安定性を。トータルの率が上がってこれれば、全てにそこ以降は数字が上がってくるので」と説明し、「そこの確実性をちょっと出していかないといかんかなっていうのは思いますよね」と、打撃の確実性を高める必要性を強調した。

また、自身の現役時代の秋季キャンプについては、「めちゃめちゃ追い込んで、もう僕らの時代は立ち上がれないキャンプだったじゃないですか?」と回顧。しかし現在は当時と練習のあり方が異なるため、「目的を持たせて考えさせて、自分が何やりたいかっていうことを言ってですね、やっていくのが一番いいかなと思うけども」と改めて話していた。