







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの淺間大基外野手が自身のインスタグラムを更新。アイドル姿を披露した。



淺間は投稿で「アサコとタミコ」とつづり、田宮とともに女性キャラクターに扮した姿を公開。「#一塁線」「#三塁線」「#ほうれい線」というユーモアあふれるハッシュタグも添えた。



この日は本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOで、ファン感謝イベント「F FES 2026」が開催された。イベント終盤には、清宮幸太郎内野手を中心とした「清宮フレンズ」が登場し、乃木坂46の野球好きメンバーによる「乃木坂野球部」とのコラボレーションを披露した。



さらに新庄監督は「日産からこんなにカッコいいオーラのある作品が現れるとは」と絶賛し、感謝の思いをつづった。



今年の「清宮フレンズ」は新メンバーを加えた6人編成となり、淺間は「アサコ」、田宮は「タミコ」として参加。普段のユニフォーム姿とは異なる装いで、ファンを楽しませた。



淺間は横浜高を経て、2014年ドラフト3位で日本ハムに入団。プロ7年目の2021年には自己最多の128試合に出場し、打率.251、5本塁打、31打点を記録した。



プロ12年目の今季は一軍19試合に出場し、打率.163、2本塁打、3打点。一方、ファームでは46試合に出場し、打率.356、5本塁打、25打点をマークした。



また、田宮は成田高から2018年ドラフト6位で日本ハムに入団。今季は94試合に出場し、打率.266、7本塁打、30打点を記録した。



グラウンドとはひと味違う姿を披露した2人。淺間が公開した「アサコとタミコ」の2ショットは、ファンフェスの思い出を伝える一枚となった。





























【実際の投稿】日本ハムにアイドル君臨！アサコとタミコのツーショットがこちら



新庄剛志氏の公式インスタグラムより





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【了】