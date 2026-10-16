不在時の荷物の受け取りに便利な「宅配ボックス」。仕事などで日中は家を空けることが多い人にとって、ありがたい設備ですよね。しかし、便利なはずの設備も、いつでも思いどおりに使えるとは限らないもの。

今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、タワマンの宅配ボックスに関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

タワマン暮らしクイズ「宅配ボックスが使えない日とは?」

タワマンに住む主人公。注文していた商品の到着を楽しみに、帰りの電車で配達状況を確認します。

ところが、届いていたのは「配達不能のため持ち帰りました」というメール。そこで主人公は、今日が「宅配ボックスを使えない日」だったことに気づきます。

さて、タワマンの宅配ボックスが使えないのは、いったいどんな日なのでしょうか?

① 設備点検の日

② クリスマスの日

③ 大手通販サイトのセールの日

・・・・・・・・・・・・・・

✅タワマンの宅配ボックスが使えない日とは……続きはこちら!

・・・・・・・・・・・・・・

※答えはこの記事の最後にあります。

タワマン暮らし、みんな考えることは同じ!?

便利なサービスも、利用する人が増えると思わぬ不便が生じることも。特に、お得なキャンペーンやイベントなど、みんなが同じタイミングで行動すると、普段は当たり前に使えているものが使えなくなることもありますよね。

▶なお、今回の答えは③ 大手通販サイトのセールの日 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!